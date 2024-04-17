17 Nis 2024 - 10:18- Spor G:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçimlerinin haziran ayının başında yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda kulüpler arası geniş bir fikir birliği olduğunu vurguladı. İşte detaylar.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz… mask
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…
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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinin planlanandan daha erken, haziran ayı başında yapılmasının Türk futbolunun menfaatine olacağını savundu. Maslak’taki Kulüpler Birliği Vakfı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Koç, mevcut seçim takviminin yeni sezon yapılanması için yetersiz zaman bırakacağını, bu nedenle tarih değişikliğinin gerekli olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…

Kulüpler Birliği'nden ortak karar

Toplantıda, Türk futbolunu daha iyi bir geleceğe taşımak adına erken seçim yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Ali Koç, kulüplerin yeni bir yönetimle sezon öncesi hazırlıklarına başlamasının daha faydalı olacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Ayrıca, Koç imza toplama sürecinin devam ettiğini ve bayram sonrası imzaların toplanmasının tamamlanacağını dile getirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…

Diyalog ve imza yoluyla çözüm arayışı

Koç, TFF yönetiminin kulüplerle yaptığı destek konuşmalarını eleştirerek, bu durumun etik olmadığını ve bazı yöneticilerin istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Erken seçim kararının kulüpler arasında diyalog ve ortak kararlarla alındığını, bu sürecin kulüplerin birliğini pekiştirdiğini aktardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…

Yeni dönem ve yapılanma

Ali Koç ayrıca, mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin aday olup olmayacağı konusunda kulüpler arasında bilgi kargaşası olduğunu, çoğunluğun mevcut başkanın aday olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Koç, yeni dönemin, futbolun içinden gelen insanlar tarafından şekillendirilmesi gerektiğini ve çok adaylı bir seçim sürecinin faydalı olacağını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…

Futbolda yeni politikalar ve istikrar

Toplantıda ayrıca yabancı oyuncu sayısı ve Türkiye Kupası formatı gibi konuların da ele alındığı belirtildi. Bu kararların geniş katılımlı toplantılarda alındığı ve yeni yönetimin de bu kararları sürdürmesi bekleniyor. Koç, bu süreçlerin futbolun geleceği için olumlu adımlar olduğunu ve kulüplerin ortak kararlarıyla alındığını ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'ye isyan bayrağı açarak gemileri yaktı! Haziran ayında yapılmasını istiyoruz…

Kulüpler birliği ve ortak hareket karar

Bu detaylar, Türk futbolunda önemli değişikliklerin ve yeniden yapılanmanın habercisi. Kulüplerin birliği ve ortak hareket etme kararı, Türkiye futbolunun geleceği için umut vaad ediyor. Yapılacak olan seçimler, yeni dönemin nasıl şekilleneceği konusunda daha fazla fikir verecek.

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17 Nis 2024 - 10:18 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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