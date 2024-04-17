Güney doğu illerini devasa elektrik borcunu kim ödeyecek? 27 milyar liralık soru işareti!

Elektrik Borcu Çıkmazında Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarımsal üretimde önemli bir merkez olmasına rağmen, çiftçileri saran bir elektrik borcu sarmalı ile karşı karşıya. Dicle Elektrik, bölgedeki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcunun 27 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu. Bu borç krizi, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt illerindeki 18 bin aboneyi etkiliyor ve yeni sezon öncesinde büyük bir belirsizlik yaratıyor.

Sulama Sezonu Öncesi Kesinti Uyarısı

Dicle Elektrik, borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerine yeni sezon öncesi kesinti uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, borçlarını ödemeyen çiftçilere bu yıl kesinlikle elektrik verilmeyeceği belirtildi. Bu durum, borcunu ödeyen abonelerin haklarının korunması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli olduğu vurgulandı.

Şanlıurfa ve Mardin Odaklı Borç Krizi

Özellikle Şanlıurfa ve Mardin illeri, toplam borcun büyük bir kısmını oluşturuyor. 25 milyar TL'lik borç, bu iki ildeki çiftçilere ait. Şanlıurfa'daki 13 bin abonenin 15.5 milyar TL, Mardin'deki 5 bin abonenin ise 9.5 milyar TL borcu bulunuyor. Diğer illerdeki çiftçilerin borcu ise 2 milyar TL'ye yaklaşıyor.

Türkiye'nin Yarısını Kullanan Bölge

Güneydoğu Anadolu'daki tarımsal sulama aboneleri, Türkiye genelinde tarımsal alanda kullanılan elektriğin yarısını tüketiyor. Bu aşırı tüketim, enerji arz güvenliğini ve kaliteli enerji dağıtımını tehlikeye atıyor. Bölgede, 140 bin çiftçinin yaklaşık 65 bini sulu tarım yapıyor ve toplam sulamanın %79'u enerji tüketimi yüksek olan motopomplarla gerçekleştiriliyor.

Devlet ve Şirket Desteklerine Rağmen Ödenmeyen Borçlar

Dicle Elektrik ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sunduğu destekler, borçların ödenmesinde yeterli olmadı. Faizsiz ve geri ödemesiz kredi desteği, borç yapılandırması ve üç zamanlı tarife geçiş kolaylığı gibi imkanlara rağmen, çiftçilerin çoğunluğu borçlarını ödemedi.

Çözüm Yolları ve Jeneratör Desteği

2024 yılı itibarıyla, borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik verilmeyeceği açıkça belirtildi. Ancak, borcunu ödeyen çiftçiler için Dicle Elektrik, bir dizi tedbir ve destek sunmaya devam ediyor. Şirket, ilk aşamada borcunu ödeyen abonelere yönelik bin adet jeneratör tedarik etti. Bu jeneratörler, nakliye ve yakıt giderleri şirket tarafından karşılanmak üzere, enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir adım oluşturuyor.

Belirsizlik ve Umut Arasında

Güneydoğu Anadolu'daki elektrik borcu krizi, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde ciddi sorunlara yol açıyor. Çiftçiler için adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması, tarımsal üretimin devamı ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için elzem. Bu krizin çözümü, hem devletin hem de ilgili kurumların koordineli çalışmasıyla mümkün olacak gibi görünüyor.