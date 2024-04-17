Mantar yemeden önce bir kez daha düşünün…

Zehirlenme riski taşıyan mevsimler

İlkbahar ve sonbahar, yoğun yağışlarla birlikte mantar zehirlenmelerinin artış gösterdiği aylardır. Bu dönemlerde, doğada kendiliğinden yetişen mantarların yenilebilir olanlarla karıştırılması sonucu zehirlenmeler yaşanabilmektedir. Uzmanlar, mantar toplama ve tüketimi konusunda yüksek dikkat gerektiğini vurgulamaktadır.

Güvenli mantar tüketimi

Dr. Meltem Arslan başta olmak üzere birçok sağlık uzmanı, zehirlenme riskini minimize etmek için kültür mantarlarının tercih edilmesini önermektedir. Kontrol altında yetiştirilen kültür mantarları, ambalajlanmış ve etiket bilgileri ile güvenilir bir alternatif sunar. Bu mantarlar, zehirlenme riski olmadan tüketilebilir.

Mantar zehirlenmesi belirtileri ve ilk müdahale

Mantar zehirlenmesinin belirtileri tüketimden kısa süre sonra baş gösterir. Sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma ve ateş en yaygın semptomlardır. Bu belirtilerle karşılaşıldığında hızla sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zehirlenme durumu, ilerleyen saatlerde karaciğer ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yanlış bilinenler ve gerçekler

Halk arasında mantarın zehirli olup olmadığını anlamak için dış görünüşüne veya tüketim yöntemlerine dayalı yanlış inanışlar bulunmaktadır. Dr. Arslan, mantar zehirlenmeleriyle ilgili doğru bilinen yanlışları düzeltiyor ve mantarın sirkeli, tuzlu suda bekletilmesi veya yoğurtla tüketilmesinin zehiri yok etmeyeceğini belirtiyor.

Türkiye'deki mantar çeşitliliği ve ölümcül riskler

Türkiye, iklim çeşitliliği sayesinde pek çok yenilebilir ve zehirli mantar türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 40 farklı yenilebilir türün yanı sıra, 100 kadar zehirli mantar türü de bulunmaktadır. Uzmanlar, zehirli mantarlarla yenilebilir olanların karıştırılma riskine karşı uyarıda bulunarak, doğru tür tespiti için profesyonel yardım alınmasını önermektedir.

Mantar zehirlenmeleri, alınacak basit önlemlerle önlenebilir. Uzmanlar, doğadan rastgele mantar toplamanın tehlikelerine karşı toplumu bilinçlendirmeye çalışmakta ve sadece güvenilir kaynaklardan temin edilen kültür mantarlarının tüketilmesini önermektedir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında ise zaman kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır.