Ehli olmadığı işi yapmaya çalışırken, yaptığı hesap hatası canına mal oldu

Ağaç Kesim İşinde Acı Son

Karabük'ün Eflani ilçesi, bir ağaç kesim kazasıyla sarsıldı. Ehil olmadığı ağaç kesim işini yaparken, kesilen ağacın altında kalan Orhan Ünal adlı genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bu acı olay, deneyimsizliğin ve tedbirsizliğin ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genç Hayatını Kaybetti

27 yaşındaki Orhan Ünal, Eflani ilçesinin Tabaklar Mahallesi'nde bir ağaçlık alanda kavak ağaçlarını keserken trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kestiği ağacın altında kalan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, kesim işlemlerinin uzmanlık ve dikkat gerektiren ciddi bir iş olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Üç Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Y.E., E.S. ve E.S. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. İlk ifadelerinde, arazi sahibi ile anlaşarak ağaç kesmeye gittiklerini belirten şüpheliler, ağaç kesimi sırasında yaşanan talihsiz olayı detaylı bir şekilde anlattılar.

Kazanın Anatomisi: Hızar ve Çelik Halat

Şüpheliler, olay günü araziye gittiklerini ve Orhan Ünal'ın da kendilerine yardım etmek için orada bulunduğunu ifade ettiler. Kesilen ağacın samanlık üzerine düşmemesi için alınan tedbirler ve kullanılan çelik halatın, ne yazık ki yetersiz kaldığı; ağacın koparak Ünal'ın üzerine düşmesiyle sonuçlanan feci kaza, güvenli iş pratiklerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay Sonrası Hukuki Süreç

Orhan Ünal'ın ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Olayla ilgili olarak hiçbir yaralanma yaşamayan şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındılar.