Bolu’nun yanı başındaki dünyanın en büyük dijital hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor!

Dünyanın En Büyük Hayvanat Bahçesi

Ankara, teknoloji ve doğa severleri bir araya getiren olağanüstü bir projeye ev sahipliği yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öncülük ettiği "Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi", ziyaretçilerine hayvanları doğal habitatlarında gözlemleme fırsatı sunuyor. Bu yenilikçi proje, hayvanların kafeslerde yaşamasına son vererek, onları sanal bir dünyada özgür bırakıyor.

Ramazan Bayramı'nda da Kapılarını Açık Tuttu

Dijital hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Bu dönemde binlerce insan, teknolojinin ve doğanın iç içe geçtiği bu benzersiz deneyimi yaşamak için Ankara'ya akın etti.

Ziyaretçi Sayısında Rekor: 250 Bin

3 Şubat 2024'ten bu yana Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 250 bine ulaştı. Bu büyük ilgi, projenin sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir yere sahip olduğunun göstergesi.

Teknoloji ve Doğanın Buluştuğu Nokta

Hayvanat bahçesi, 110 ünitede 150'nin üzerinde hayvan türünü karma gerçeklik teknolojisi aracılığıyla sergiliyor. Ziyaretçiler, özel olarak hazırlanan otobüslerle dinozorların yaşamını canlandıran eski çağlara yolculuk yaparak, unutulmaz bir deneyim yaşama şansı buluyor.

Ziyaretçilerden Tam Not

Ziyaretçiler, dijital hayvanat bahçesinin çocuklar ve yetişkinler için eğitici ve eğlenceli bir ortam sunduğunu belirtiyor. Aileler, hayvanların doğal yaşamlarını güvenli bir şekilde gözlemleyebildikleri için projeyi takdir ediyor. İstanbul'dan gelen Gözde Ceren, "Çocuklarımız için Ankara'da böyle bir yerin olması harika. Dijital Hayvanat Bahçesi, hayvanları kafeslerde görmek yerine, onların doğal yaşamlarını anlamamıza yardımcı oluyor," diye ekliyor.

Ankara'nın bu yenilikçi projesi, teknoloji ve doğa severleri bir araya getirerek, hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor. Dijital Hayvanat Bahçesi, geleceğin hayvanat bahçesi modeli olarak dikkat çekiyor.