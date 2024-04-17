17 Nis 2024 - 16:00- Gündem G:

Fındık üretimi tehdit altında

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde fındık üretimi, kahverengi kokarca istilası nedeniyle büyük bir tehdit altında. Ordu'da başlatılan kimyasal mücadele ve eğitim programlarıyla bu zararlı böceğin üremesi kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Esra Perçin
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Fındık üretimi tehdit altında mask
Fındık üretimi tehdit altında
Fındık üretimi tehdit altında
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Kahverengi Kokarca

Karadeniz Bölgesi, özellikle Bolu ve Batı Karadeniz illeri, kahverengi kokarca böceğinin neden olduğu bir tehdit ile karşı karşıya. Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren bu böcek, bölge ekonomisi için ciddi bir risk oluşturuyor. Ordu ve çevre iller, bu zararlıya karşı yoğun bir mücadele yürütüyor ve bu mücadelenin detayları, bölge çiftçilerine umut oluyor.

Fındık üretimi tehdit altında

Yoğun ilaçlama çalışmaları ve eğitim programları

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları, 40 bin noktada gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaların böcek popülasyonunu ciddi oranda azalttığı gözlemlenmiş. Ayrıca, Çamaş ilçesi Hisarbey Mahallesi'nde çiftçilere ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim programları ile ilaçlamanın nasıl yapılacağı ve diğer mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilerek, çiftçilerin bu konudaki farkındalığı artırılmaya çalışılmaktadır.

Fındık üretimi tehdit altında

Stratejik kimyasal mücadele ve önlemler

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın özellikle fındık bahçelerine yayılmasını önlemek için stratejik olarak planlanan ilaçlama faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır. Yılmaz, bu böceğin yüzlerce yumurta bırakabilme kapasitesine sahip olduğunu ve erken müdahalenin kritik olduğunu belirtiyor.

Fındık üretimi tehdit altında

Mücadele yöntemleri ve kontrol stratejileri

Bölgedeki fındık üreticileri, mekanik ve zirai tuzaklar gibi çeşitli yöntemler kullanarak bu istilacı türle mücadele etmektedir. Bu yöntemler, bölgedeki fındık üretimi için hayati önem taşıyan zararlıların kontrol altına alınmasında büyük rol oynamaktadır. Bu çabalar, üreticilerin ekonomik kayıplarını azaltmayı ve bölge tarımını korumayı hedeflemektedir.Fındık üretimi tehdit altında

Üreticilerin endişeleri ve mücadeledeki beklentileri

Kocaman Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz gibi yerel liderler, kahverengi kokarcanın aşırı yoğunluğundan endişe duymakta ve acil önlemlerin alınmasının gerekliliğini dile getirmektedirler. Özellikle kışlak mücadelesinin yapıldığı yerlerde böcek yoğunluğunun azalmasına rağmen, yeterince müdahale edilmeyen alanlarda yoğunluk devam etmektedir.Fındık üretimi tehdit altında

Sıcaklıklar arttıkça artan böcek aktivitesi

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kahverengi kokarcanın aktivitesi de artmaktadır. Hisarbey Mahallesi Muhtarı İshak Özcan, böceklerin evler, depolar ve çatılardan fındık bahçelerine yayıldığını belirtiyor. Bölge sakinleri, daha fazla bilgilendirme ve destek talep ediyorlar ve zararlı böcekle mücadelenin koordinasyonunu artırmak için daha fazla kaynak ayrılmasını bekliyorlar.

# destek, eğitim, çevre, karadeniz

17 Nis 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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