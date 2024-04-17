Sami Usta’dan şimşir kaşık sırları

Sakarya'nın küçük ve tarih kokan ilçesi Taraklı'da, 82 yaşındaki Sami Yıldız, 68 yıl önce başladığı şimşir kaşık ve tarak yapımıyla hala aktif olarak çalışıyor. Genç yaşta başladığı bu zanaatı yıllar boyunca sürdüren Yıldız, el emeği ürünleriyle hem geçimini sağlıyor hem de bu geleneksel sanatı yaşatıyor.

Şimşir kaşık ve tarak yapımının incelikleri

Şimşir kaşık ve tarak yapımı, oldukça özen ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Ustalar, şimşir ağaçlarını özenle seçip, kereste haline getirdikten sonra çeşitli aşamalardan geçirirler. İlk olarak ağaçlar ıslatılır, ardından taslama nacağı ile ham odunlara ilk şekli verilir. Daha sonra 'iğnek' ve 'keselleme' işlemleriyle kaşık ve taraklara son şekli verilir.

Şimşir ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri

Şimşir ürünleri, sağlıklı yaşamın destekçisi olarak bilinir. Şimşir kaşıklar, bakteri barındırmama özelliğiyle öne çıkar ve besin değerlerini korur. Şimşir taraklar ise saç sağlığını destekler ve sedef hastalığına karşı koruyucu etkiler sunar. Sami Yıldız, bu ürünlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini müşterileriyle paylaşarak, geleneksel ürünlerin modern hayatta da yer bulabileceğini gösteriyor.

Geleneksel el sanatlarının modern dünyadaki yeri

Teknolojinin ilerlemesiyle unutulmaya yüz tutmuş birçok geleneksel sanat gibi, şimşir kaşık ve tarak yapımı da nadir usta ellerde hayat buluyor. Sami Yıldız, bu sanatı sürdürerek, modern dünyada el sanatlarının önemini vurguluyor. Taraklı ilçesi, bu tür geleneksel sanatları destekleyen yapılarıyla kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

Geçmişten geleceğe bir meslek

Sami Yıldız, uzun yıllar boyunca şimşir sanatını devam ettirerek, bu mesleği genç nesillere aktarmayı umuyor. Bu sanatın devamlılığı, hem kültürel mirasın korunması hem de doğal ve sağlıklı ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi açısından önemlidir. Yıldız'ın çabaları, gelecek nesillere ilham vererek, geleneksel sanatların modern dünyada da yer bulmasını sağlıyor.