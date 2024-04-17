Anadolu'nun vahşi yaşamı dronlarla kayıt altına alınıyor; görüntülere çok şaşıracaksınız

Türkiye'nin vahşi yaşam çeşitliliği, dünya çapında bilinen bir zenginlik kaynağı. Özellikle Batı Karadeniz ve çevresi, her türlü doğa tutkununun ilgisini çekecek çeşitlilikte yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Anadolu'nun geniş ormanları ve dağlık alanları, yaban hayatının korunması ve gözlemlenmesi için ideal ortamlar sunuyor.

Karabük'te Dron ile Yakalanan Vahşi Yaşam Manzaraları

Karabük'ün Kahyalar köyünde, bir doğa severin dronu, ormanın derinliklerinde yaşayan bir anne bozayı ve iki yavrusunu başarılı bir şekilde görüntüledi. Bu görüntülerde, ayılar yamaçta oyun oynarken ve daha sonra koşarak ormanın daha derin yerlerine doğru ilerlerken kaydedildi. Aynı dron kaydında, bir çakalın göl kenarında dolaştığı ve çeşitli kuş türlerinin etrafa saçılmış olduğu görüldü.

Nesli Tehlike Altında Olan Küçük Akbaba

Doğanın çöpçüsü olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan Küçük Akbaba, Karayolu Dikme Köyü bölgesinde yiyecek ararken kameralara yakalandı. Uzun süre yol kenarında yiyecek arayan akbaba, renkleri ve büyüleyici duruşuyla dikkat çekti. Yiyecek bulduktan sonra akbaba, gökyüzünde zarifçe süzülerek gözden kayboldu.

Yedigöl'ün Bahar Misafirleri

Yedigöl Mahallesi yaylasında, kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek arayışı içinde doğaya çıktı. Doğasever Bülent Erkan, bu özel anları yakalarken, karşılaştığı boz ayıya sevgiyle "Ayı amca" diye hitap etti. Erkan'ın bu samimi karşılaşması, doğanın ve vahşi yaşamın korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu'nun vahşi yaşamı, görsel bir şölen sunmanın yanı sıra, bu eşsiz doğal mirasın korunması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.