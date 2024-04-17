Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 'Yarının Köyleri' projesi kapsamında işbirliği yapıyor. Bu projenin amacı, kırsal alanlarda üretimi güçlendirmek ve kültürel değerleri korumaktır. Projenin yüzü olan megastar Tarkan, Adana Kürkçüler Köyü'nde gerçekleşen yeni reklam çekimlerine katıldı.
Dijital Köprüler Kuruluyor
Yarının Köyleri projesi, Trendyol'un teknolojik altyapısı ve UNDP'nin saha tecrübesini birleştiriyor. Bu iş birliğiyle köylere dijital merkezler kuruluyor. Bu merkezlerde çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere geniş bir kitleye yönelik eğitimler veriliyor. Tarkan projeye olan bağlılığını, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgulayarak dile getirdi.
Eğitim ve İnovasyon Ön Planda
Kürkçüler Köyü'nde açılan ilk dijital merkez, eğitim ve inovasyona odaklanıyor. Burada, dijital okuryazarlık ve e-ticaret atölyeleri gibi bir dizi program sunulmakta. Ayrıca çiftçilere yönelik dijital tarım teknikleri de öğretiliyor. Bu sayede zirai ilaç kullanımı yüzde 25 azaltıldı ve su ile akaryakıt tüketiminde önemli tasarruflar sağlandı.
Küresel Pazarlara Açılım
Trendyol, projenin ikinci aşamasında, Yarının Köyleri'nde üretilen ürünleri Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu Avrupa gibi yeni pazarlarda tüketicilere sunmayı planlıyor. Bu adım, yerel ürünlerin küresel pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.