17 Nis 2024 - 12:39- Olay Entrika G:

Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri

Tarkan ve Trendyol, Yarının Köyleri projesiyle kırsal kalkınmayı destekliyor. Projede dijital merkezler kurularak eğitim ve inovasyon sunuluyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri mask
Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri
Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri
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Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 'Yarının Köyleri' projesi kapsamında işbirliği yapıyor. Bu projenin amacı, kırsal alanlarda üretimi güçlendirmek ve kültürel değerleri korumaktır. Projenin yüzü olan megastar Tarkan, Adana Kürkçüler Köyü'nde gerçekleşen yeni reklam çekimlerine katıldı.

Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri

Dijital Köprüler Kuruluyor

Yarının Köyleri projesi, Trendyol'un teknolojik altyapısı ve UNDP'nin saha tecrübesini birleştiriyor. Bu iş birliğiyle köylere dijital merkezler kuruluyor. Bu merkezlerde çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere geniş bir kitleye yönelik eğitimler veriliyor. Tarkan projeye olan bağlılığını, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgulayarak dile getirdi.Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri

Eğitim ve İnovasyon Ön Planda

Kürkçüler Köyü'nde açılan ilk dijital merkez, eğitim ve inovasyona odaklanıyor. Burada, dijital okuryazarlık ve e-ticaret atölyeleri gibi bir dizi program sunulmakta. Ayrıca çiftçilere yönelik dijital tarım teknikleri de öğretiliyor. Bu sayede zirai ilaç kullanımı yüzde 25 azaltıldı ve su ile akaryakıt tüketiminde önemli tasarruflar sağlandı.Köylere teknoloji getiren proje: Tarkan ve Trendyol iş birliğiyle yarının köyleri

Küresel Pazarlara Açılım

Trendyol, projenin ikinci aşamasında, Yarının Köyleri'nde üretilen ürünleri Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu Avrupa gibi yeni pazarlarda tüketicilere sunmayı planlıyor. Bu adım, yerel ürünlerin küresel pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak.

# türkiye, eğitim, avrupa, adana

17 Nis 2024 - 12:39 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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