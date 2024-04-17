Bolu vefat edenler.. 17 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

HASAN YELER
Dörtdivan İlçesi Kılıçlar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Dörtdivan Kılıçlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
OSMAN ÇİLATA
Mudurnu İlçesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu merkez mezarlığına defnedilecektir.
İHSAN YILMAZ
Mudurnu İlçesi Sarıyer Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Sarıyer Köyü mezarlığına defnedilecektir.
İBRAHİM YÜCE
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Yorgalar Mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE KARPUZ
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Akyazı merkez mezarlığına defnedilecektir.
FATMA İLHAN
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Kaynaşlı Yeniyurt Köyü mezarlığına defnedilecektir.
AYŞE TÜRKAN ÖNCÜ
Emekli Bankacı Ali Osman ÖNCÜ’nün eşi, Bolu İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürü Dr Alkan ÖNCÜ, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Uzmanı Özkan ÖNCÜ’nün anneleri, Bolu Belediyesi Kurum Hekimi Dr Gülsüm ÖNCÜ’nün kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Kılıçarslan Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.