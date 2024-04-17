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Bolu vefat edenler.. 17 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 17 Nisan 2024 Bugün 7 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 17 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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HASAN YELER

Dörtdivan İlçesi Kılıçlar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Dörtdivan Kılıçlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

OSMAN ÇİLATA

Mudurnu İlçesi halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu merkez mezarlığına defnedilecektir.

İHSAN YILMAZ

Mudurnu İlçesi Sarıyer Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Sarıyer Köyü mezarlığına defnedilecektir.

İBRAHİM YÜCE

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Yorgalar Mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE KARPUZ

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya Akyazı merkez mezarlığına defnedilecektir.

FATMA İLHAN

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Kaynaşlı Yeniyurt Köyü mezarlığına defnedilecektir.

AYŞE TÜRKAN ÖNCÜ

Emekli Bankacı Ali Osman ÖNCÜ’nün eşi, Bolu İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürü Dr Alkan ÖNCÜ, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Uzmanı Özkan ÖNCÜ’nün anneleri, Bolu Belediyesi Kurum Hekimi Dr Gülsüm ÖNCÜ’nün kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Kılıçarslan Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

# düzce, bolu belediyesi, emekli, mudurnu

17 Nis 2024 - 12:52 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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