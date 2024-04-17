Megan Fox'un ilişki tavsiyeleri "Erkeklere enerji harcamayın"

Hollywood yıldızı Megan Fox, özel hayatı ve iddialı tarzıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay nişanlısı Machine Gun Kelly ile olan ilişkisini sonlandıran Fox, Revolve Festivali'nde bekar kadınlara yönelik çarpıcı tavsiyelerde bulundu.
Bekar Kadınlara Altın Değerinde Tavsiyeler
Fox, ilişkisini sonlandırmasının ardından, özellikle bekar kadınlara yönelik düşüncelerini paylaştı. "Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece 'Bir beceri öğrenin, ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın' demek olur," diyerek, kadınların kendi gelişimlerine odaklanmalarının önemini vurguladı. Fox, "Erkeklerin tek yapacağı şey sizi tüketmek olacak. Hayatınıza devam edin. Kendinize yatırım yapın" ifadeleriyle de kadınlara güçlü bir mesaj verdi.
Machine Gun Kelly'den Destek Geldi
Fox'un bu sözlerinin ardından eski nişanlısı Machine Gun Kelly sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma yorum yaptı. Kelly, Fox'un tavsiyelerine destek verdiğini belirten bir yorumla eski partnerine desteğini gösterdi.
Fox'un Festival Favorileri
Ayrıca, Fox'a Coachella Festivali'nde kimleri görmek istediği sorulduğunda, Machine Gun Kelly, Guns N' Roses ve Weezer isimlerini verdi. Ünlü oyuncu, "Tabii ki Machine Gun Kelly demem gerekiyor. Modern çağda değilim, bu yüzden Guns N' Roses ya da kimi görmek istediğim konusunda Weezer derim. Weezer çok ateşli," dedi ve müzikal tercihlerini de takipçileriyle paylaştı.
Fox'un bu çarpıcı ve cesur tavsiyeleri, özellikle bekar kadınlar arasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.