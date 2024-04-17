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Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ile ilişkisinin olduğu haberlere yanıt vererek şu açıklamada bulundu...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması mask
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması
Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması
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Gündemdeki Eski Aşk

Yılmaz Erdoğan, özel hayatındaki gelişmelerle bir kez daha magazin dünyasının odağında. Ünlü oyuncu ve yönetmen, Cansu Taşkın ile iki yıl süren ilişkisine son noktayı koyduğunu duyurdu. Uzun süredir konuşulan bu ilişki hakkında Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

İlişkinin Detayları Ortaya Çıkıyor

İkilinin aşk yaşadıkları iddiaları, Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından yayınlanan çiftin samimi fotoğrafları ile alevlenmişti. Erdoğan, bu fotoğrafların ardından yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanmış ve artık sona ermiş bir ilişkinin gündeme gelmesini 'garip' bulduğunu belirtti ve konunun kapatılmasını istediğini vurguladı. Ünlü yönetmen, kimseye dava açmayacağını ve olumlu anıları hatırlamayı tercih edeceğini ifade etti.

Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

Cansu Taşkın'dan İtiraflar

Öte yandan, Cansu Taşkın geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programına konuk olduğunda ilişkileri hakkında konuşmuştu. Taşkın, ilişkilerinin doğru olduğunu ve özel hayatını medya önünde tartışmayı tercih etmediğini söyleyerek, Yılmaz Erdoğan için 'değerli bir insan' ifadesini kullandı.

Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

Son Durum ve Beklentiler

Her iki taraf da geçmişte kalan bu ilişkiyle ilgili olarak medyadaki konuşmaların son bulmasını istiyor. Magazin dünyası ise bu ilişkinin perde arkasını ve son gelişmeleri merak ediyor. Erdoğan ve Taşkın, gelecekteki projelerine odaklanarak özel hayatlarını daha fazla gündem olmaktan çıkarmayı umuyor.Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

# Medya

17 Nis 2024 - 13:27 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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