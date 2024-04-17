Dörtdivan’da çıkan baca yangını paniğe yol açtı! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Yangın Neden Çıktı? Önlemler ve Güvenlik İpuçları

Yangının çıkış nedeni üzerine yapılan ilk incelemeler, baca temizliğinin düzenli yapılmaması ve baca gazlarının yoğunlaşmasından kaynaklandığını işaret etmekte. İtfaiye ekipleri, özellikle kış aylarında bacaların temizliğinin ve bakımının yapılmasının önemine dikkat çekerek, yangın güvenliği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, yangın anında yapılabilecek ilk müdahale teknikleri ve yangın güvenlik ekipmanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İtfaiye Ekiplerinin Özverili Çalışması Övgüye Değer

Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekipleri, haber verilmesi üzerine derhal olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve olası bir facianın önüne geçildi. Dörtdivan Belediye Başkanı, itfaiye ekiplerinin fedakar çalışmalarını övgüyle anarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında gösterilen üstün çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Dörtdivan Halkı Tedbirli Olmalı

Dörtdivan halkına yönelik olarak, özellikle baca yangınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunuluyor. Baca temizliğinin yılda en az iki kez, uzman kişiler tarafından yapılması gerektiği vurgulanıyor.