Bu yenilikçi enerji sistemleri ile kamp yapmak artık çok daha kolay

Teksan GO ON ile kamp ve karavanlar için kesintisiz enerji deneyimi
Kesintisiz enerji çözümleri sunan Teksan, bahar aylarının gelmesiyle birlikte kamp ve karavantutkunları için ideal olan taşınabilir güç istasyonu ve güneş paneli serisi Teksan GO ON’u sunuyor. Açık hava etkinliklerinde enerji özgürlüğü arayanlar için mükemmel bir seçenek olan bu ürünler, portatif yapısı ve uzun şarj ömrü ile dikkat çekiyor.
Kamp ve karavan sezonu için enerji çözümleri
Kamp ve karavan sezonunun başlamasıyla birlikte, doğa severler için en önemli ihtiyaçlardan biri olan enerji, Teksan GO ON ile kolayca sağlanıyor. Elektrik şebekesi olmayan yerlerde dahi kullanılabilen Teksan GO ON, çeşitli elektronik cihazları uzun süreler boyunca çalıştırabilme kapasitesine sahiptir. Bu ürün, mini buzdolabından drone ve laptop gibi cihazlara kadar geniş bir yelpazede kullanım imkanı sunar.
Teknolojik aletlerin şarj edilmesinde kolaylık
Teksan GO ON, AC, DC, USB ve Type C gibi çeşitli çıkış portları sayesinde aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede kamp ve karavan gibi elektrik şebekesinin bulunmadığı doğal ortamlarda bile teknolojik ihtiyaçlar kolayca karşılanabiliyor.
Dayanıklılık ve güvenlik özellikleri
Farklı hava koşullarına uygun olarak tasarlanan Teksan GO ON, -10 ile 40 derece arasındaki sıcaklıklarda güvenle kullanılabilir. Ürün, aşırı gerilim ve kısa devre koruması gibi özelliklerle güvenli bir kullanım sunuyor. Uyku modu aktif olduğunda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla otomatik olarak kapanabilme özelliği de bulunuyor.
Çeşitli güç seçenekleri
Teksan GO ON, 300, 600 ve 1500 watt olmak üzere farklı güç seçenekleri ile karşınıza çıkıyor. Her bir model, kullanım amacına ve ihtiyaç duyulan enerji miktarına göre tercih edilebilir. Örneğin, 300 wattlık model bir akıllı telefonu 20 kez şarj edebilirken, 1500 wattlık model ağır elektronik cihazları uzun süreler boyunca çalıştırabilir.
Taşınabilir güneş panelleri ile sürdürülebilir enerji
Teksan GO ON’un bataryası bittiğinde, ürünü şarj etmek için kullanılabilecek güneş panelleri de mevcut. Bu paneller, 100W ve 200W güç seçenekleri ile sunulmakta ve IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir kullanım sağlamaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.