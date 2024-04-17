2024 Nisan Peugeot engelli araç fiyatları! ÖTV’siz fırsatlar ve modeller neler? ÖTV’siz araç nasıl hesaplanır?

ÖTV İndirimleri ile Uygun Fiyatlı Peugeot Modelleri

2024 yılı, Peugeot için inovasyon ve estetik açıdan önemli yeniliklerle dolu. Özellikle engelli bireyler için ÖTV indirimi kapsamında sunulan modeller büyük ilgi görüyor. Peugeot, ÖTV'siz araç alım limiti olan 1.591.200 TL altında kalan üç aracını başarıyla piyasaya sürdü. Bu araçlar arasında büyük ilgi gören Peugeot 2008 ve Peugeot 308 modelleri bulunuyor. Bu modeller, hem tasarımları hem de uygun fiyatları ile markanın bu segmentteki başarısını sürdürüyor.

Peugeot 2008 ve 308: Engelli Araç Alımında Öne Çıkan Modeller

Peugeot 2008, üç farklı donanım seçeneği ile engelli araç alımı için sunuluyor. 2024 Peugeot 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8 modeli 825.000 TL, ALLURE modeli 888.889 TL ve ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 ise 895.556 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peugeot 208 ise daha ekonomik seçenekler sunarak, PRIME 1.2 PureTech 100 HP EAT8 modeli ile 629.722 TL'den başlayan fiyatlarla listeye giriyor. Tüm bu modeller, engelli bireyler için özel olarak düşünülmüş donanımlar ve yüksek performans sunuyor.

Peugeot 308: Estetik ve Performans Bir Arada

2024 Peugeot 308 modeli de, başlangıç paketi olarak ÖTV’siz alım seçenekleri arasında yer alıyor. 1.2 litrelik 130 HP gücündeki motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanı ile hem performans hem de yakıt ekonomisi vaat ediyor. ACTIVE PRIME donanım paketi 848.056 TL, ALLURE paketi ise 899.667 TL fiyatla sunuluyor.

Alternatif Araç Fiyatları ve Karşılaştırmalar

Peugeot dışında engelli araç alımında değerlendirilebilecek diğer markalar da bulunmaktadır. Örneğin, Renault ve Toyota engelli araç fiyatları, rekabetçi alternatifler sunarken, Honda'nın engelli araç fiyatları listesi biraz daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Bu alternatifler, farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun çözümler sunarak geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir.

Peugeot Engelli İndirimi Hesaplama

Peugeot engelli indiriminde, araçların vergisiz fiyatları ve motor hacimleri büyük önem taşır. Engelli araç alım limiti 2024 yılında 1.591.255 TL olarak belirlenmişken, 1.6 litre motor hacmine sahip bir Peugeot modelinin ÖTV’siz fiyatı 557.889 TL olarak hesaplanabilmektedir. Bu hesaplama, ÖTV ve KDV indirimleri dahilinde yapılır ve engelli bireyler için büyük maliyet avantajları sağlar.



2024 Güncel Peugeot Engelli Araç Fiyat Listesi şu şekildedir:

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 825,000 TL

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 888,889 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8: 895,556 TL

208 PRIME 1.2 Puretech 100 HP EAT8: 629,722 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 686,389 TL

208 GT 1.2 Puretech 130 HP EAT8: 752,222 TL

308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 848,056 TL

308 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 899,667 TL

Peugeot Engelli Araç Alımında Neden Bu Modelleri Tercih Etmelisiniz?

Peugeot, engelli araç pazarında estetik tasarımları, yüksek donanım özellikleri ve uygun fiyatları ile öne çıkıyor. Sunulan ÖTV indirimleri ile ekonomik olarak erişilebilir olan bu araçlar, hem konfor hem de işlevsellik bakımından zengin özellikler sunar. Eğer bir Peugeot engelli aracı düşünüyorsanız, bu modelleri incelemeniz önerilir.