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18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu; Doğu Marmara'da Neşeli ve Güneşli Bir Gün

18 Nisan Perşembe günü Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Ankara ve İstanbul için hava durumu tahminleri. Güneşli ve sıcak bir gün sizi bekliyor. Açık havada yapılacak etkinlikler ve geziler için ideal koşullar.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu; Doğu Marmara'da Neşeli ve Güneşli Bir Gün mask
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Bolu ve Düzce: Güneşli Bahar Günü

Bolu: Sabah 12°C ile başlayan gün, öğle saatlerine doğru 24°C'ye ulaşacak. İdeal bir bahar gününde doğa yürüyüşleri ve bisiklet sürmek için harika bir fırsat.

Düzce: Yine güneşli bir gün, sabahın 12°C'lik serinliğinden öğlen 26°C'ye yükselen sıcaklıklar. Göl kenarında veya parklarda vakit geçirmek için mükemmel bir gün.

Bartın ve Karabük: Açık Gökyüzü Altında

Bartın: Gün boyunca güneşli, en düşük 15°C, en yüksek 24°C. Sahil yürüyüşleri için uygun bir gün, deniz kenarında vakit geçirmek için ideal.

Karabük: Güneşli ve sıcak, sabah 12°C'den başlayarak 28°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Açık hava etkinlikleri ve tarihi yerleri ziyaret etmek için cazip bir seçenek.

Zonguldak, Ankara ve İstanbul: Güneşin Enerjisini Hissedin

Zonguldak: Güneşli, en düşük 14°C, en yüksek 23°C. Doğa yürüyüşleri ve kıyı şeridinde fotoğrafçılık için mükemmel koşullar.

Ankara: Güneşli bir gün, 12°C'den başlayıp 26°C'ye çıkan sıcaklıklar. Açık hava müzeleri ve park ziyaretleri için ideal bir zaman.

İstanbul: Güneşli ve nispeten serin, 15°C'den 21°C'ye yükselen sıcaklıklar. Boğaz kenarında yürüyüş yapmak veya tarihi yarımadayı keşfetmek için harika bir gün.

18 Nisan Perşembe il il hava durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 24°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 24°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 28°C

Zonguldak: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 21°C

 

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17 Nis 2024 - 23:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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