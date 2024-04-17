18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu; Doğu Marmara'da Neşeli ve Güneşli Bir Gün

Bolu ve Düzce: Güneşli Bahar Günü
Bolu: Sabah 12°C ile başlayan gün, öğle saatlerine doğru 24°C'ye ulaşacak. İdeal bir bahar gününde doğa yürüyüşleri ve bisiklet sürmek için harika bir fırsat.
Düzce: Yine güneşli bir gün, sabahın 12°C'lik serinliğinden öğlen 26°C'ye yükselen sıcaklıklar. Göl kenarında veya parklarda vakit geçirmek için mükemmel bir gün.
Bartın ve Karabük: Açık Gökyüzü Altında
Bartın: Gün boyunca güneşli, en düşük 15°C, en yüksek 24°C. Sahil yürüyüşleri için uygun bir gün, deniz kenarında vakit geçirmek için ideal.
Karabük: Güneşli ve sıcak, sabah 12°C'den başlayarak 28°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Açık hava etkinlikleri ve tarihi yerleri ziyaret etmek için cazip bir seçenek.
Zonguldak, Ankara ve İstanbul: Güneşin Enerjisini Hissedin
Zonguldak: Güneşli, en düşük 14°C, en yüksek 23°C. Doğa yürüyüşleri ve kıyı şeridinde fotoğrafçılık için mükemmel koşullar.
Ankara: Güneşli bir gün, 12°C'den başlayıp 26°C'ye çıkan sıcaklıklar. Açık hava müzeleri ve park ziyaretleri için ideal bir zaman.
İstanbul: Güneşli ve nispeten serin, 15°C'den 21°C'ye yükselen sıcaklıklar. Boğaz kenarında yürüyüş yapmak veya tarihi yarımadayı keşfetmek için harika bir gün.
18 Nisan Perşembe il il hava durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 24°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C
Bartın: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 24°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 28°C
Zonguldak: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C
İstanbul: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 21°C
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.