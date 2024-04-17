18 Nisan 2024 Perşembe hava durumu; Doğu Marmara'da Neşeli ve Güneşli Bir Gün

Bolu ve Düzce: Güneşli Bahar Günü

Bolu: Sabah 12°C ile başlayan gün, öğle saatlerine doğru 24°C'ye ulaşacak. İdeal bir bahar gününde doğa yürüyüşleri ve bisiklet sürmek için harika bir fırsat.

Düzce: Yine güneşli bir gün, sabahın 12°C'lik serinliğinden öğlen 26°C'ye yükselen sıcaklıklar. Göl kenarında veya parklarda vakit geçirmek için mükemmel bir gün.

Bartın ve Karabük: Açık Gökyüzü Altında

Bartın: Gün boyunca güneşli, en düşük 15°C, en yüksek 24°C. Sahil yürüyüşleri için uygun bir gün, deniz kenarında vakit geçirmek için ideal.

Karabük: Güneşli ve sıcak, sabah 12°C'den başlayarak 28°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Açık hava etkinlikleri ve tarihi yerleri ziyaret etmek için cazip bir seçenek.

Zonguldak, Ankara ve İstanbul: Güneşin Enerjisini Hissedin

Zonguldak: Güneşli, en düşük 14°C, en yüksek 23°C. Doğa yürüyüşleri ve kıyı şeridinde fotoğrafçılık için mükemmel koşullar.

Ankara: Güneşli bir gün, 12°C'den başlayıp 26°C'ye çıkan sıcaklıklar. Açık hava müzeleri ve park ziyaretleri için ideal bir zaman.

İstanbul: Güneşli ve nispeten serin, 15°C'den 21°C'ye yükselen sıcaklıklar. Boğaz kenarında yürüyüş yapmak veya tarihi yarımadayı keşfetmek için harika bir gün.

18 Nisan Perşembe il il hava durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 24°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 24°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 28°C

Zonguldak: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 21°C