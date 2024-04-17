Yeni nesil elektrikli taşımacılık! 2025 Mercedes-Benz eSprinter'ın küçük pil ve düşük fiyatları neler?

Kompakt ve Maliyet Etkili: eSprinter’ın Daha Küçük Pil Seçeneği

Mercedes-Benz, 2025 model eSprinter için yeni bir pil seçeneği sunuyor. 81,0 kWh kapasiteli bu yeni pil, daha küçük boyutlu bir gövdeye sahip olup, eSprinter'ın menzilini kısaltmasına rağmen günlük teslimat ihtiyaçları için yeterli performansı sunuyor. Bu değişiklik, aracın genel boyutlarını ve başlangıç fiyatını önemli ölçüde düşürüyor, böylece eSprinter daha erişilebilir bir seçenek haline geliyor.

Güç ve Performans: Elektrik Motoru Seçenekleri

eSprinter'ın standart modeli, 134 beygir gücü üretebilen bir elektrik motoruna sahipken, isteğe bağlı olarak 201 beygir gücüne çıkarılabiliyor. Her iki seçenek de sabit bir 295 pound-feet tork değeri sunuyor. Aracın, daha büyük 113,0 kWh pil ile 297 WLTP miline (yaklaşık 252 EPA mili) kadar çıkabilen menzili, yeni 81,0 kWh pil ile 190 WLTP mili (yaklaşık 161 EPA mili) menzil sunuyor. Bu daha küçük pil seçeneğiyle bile, Mercedes-Benz günlük teslimatlar için yeterli menzil sağlandığını iddia ediyor.

Geleneksel Güç: İçten Yanmalı Motor Seçenekleri

Elektrikli versiyonların yanı sıra, 2025 Mercedes-Benz Sprinter modeli aynı zamanda içten yanmalı motor seçeneğiyle de devam ediyor. Standart 2,0 litrelik turbo dizel motor, 168 beygir gücü ve 295 pound-feet tork sunarken, Yüksek Çıkış formunda bu değerler 208 at gücü ve 332 pound-feet torka yükseliyor. İçten yanmalı motorlu Sprinter ayrıca, dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle de mevcut.

Çok Yönlülük ve Yenilik: Model Seçenekleri ve Güvenlik Özellikleri

eSprinter yalnızca Kargo Van olarak sunulurken, standart Sprinter modeli Kargo Van, Mürettebat Vanı, Yolcu Vanı veya Kabin Şasi konfigürasyonlarında satın alınabiliyor. Tüm Sprinter modelleri 2025 model yılı için bir dizi yeni özellik kazanıyor. Bunlar arasında kör nokta izleme sistemi, sürücüleri sağa dönüş yaparken sağ taraftaki bir bisikletçiye karşı uyaran özellik ve minibüs ilk hareket ettiğinde önündeki yaya veya bisikletlileri algılayabilen 360 derecelik bir kamera sistemi yer alıyor. Ayrıca, artık ısıtmalı direksiyon simidi de mevcut.

Fiyatlandırma: Daha Ulaşılabilir eSprinter ve Sprinter Seçenekleri

2025 eSprinter, daha küçük pil ve gövde stili ile 63.545 Dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Daha büyük pil versiyonu ise 75.855 Dolardan başlıyor. İçten yanmalı motorlu Sprinter'ın fiyatları ise, Kargo Van için 53.195 Dolar'dan, Yolcu Van için 59.295 Dolar'a kadar çıkıyor.