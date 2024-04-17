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Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi

Battlefield 2042 Sezon 7'nin yeni etkinliği Crimson Front, Frontlines modunun dönüşü ve yoğun savaş deneyimleriyle geliyor. İki hafta sürecek olan bu etkinlikte, ödüller ve çifte tecrübe puanı fırsatlarını kaçırmayın!

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi mask
Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi
Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi
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Crimson Front etkinliği ile heyecanı ikiye katlayın!

Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi

Battlefield 2042'nin beklenen 7. Sezonu, Turning Point serisinin yeni oyun içi etkinliği Crimson Front ile aksiyonu zirveye taşıyor. İki hafta sürecek olan bu etkinlik, Battlefield hayranlarını eski favori Frontlines modunun dönüşü ve yoğun savaş deneyimleriyle karşılıyor.

Crimson Front: Kızıl El'in zaferi

Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi

Crimson Front etkinliği, TPC'nin kara kuvvetlerinin küresel ölçekteki saldırısını konu alıyor ve Kızıl El olarak bilinen ölümcül bir taburun cesur mücadelelerini odağına alıyor. Bu kısa süreli etkinlik, oyunculara stratejik ve hızlı tempolu bir savaş deneyimi sunarak, aksiyonun hiç dinmediği anlar yaşatıyor.

Frontlines modunun geri dönüşüBattlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi

Battlefield 2042'nin sevilen modu Frontlines, Crimson Front ile geri dönüyor. Oyuncular, 20'ye 20 yakın mesafe savaşında düşmanı haritanın dışına itmeye çalışacak. Savaş, tug-of-war (halat çekme) tarzında ilerlerken, oyuncular sınırları net bir şekilde çizilmiş ön cephede mücadele edecekler. Frontlines modu, Haven, Reclaimed, Discarded ve Redacted haritalarında oynanabilecek ve oyuncular, bölge güvenliğini sağlamak ve MCOMS'u korumak için stratejiler geliştirecekler.

Etkinlik ödülleri ve çifte tecrübe puanıBattlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi

Crimson Front etkinliği sırasında oyuncular, çeşitli mağaza paketleri şeklinde sunulacak ödüller kazanma şansı elde edecekler. Ayrıca, etkinlik boyunca özel hafta sonları düzenlenecek ve oyuncular çifte tecrübe puanı kazanarak sıralamalarda daha hızlı yükselebilecekler.

17 Nis 2024 - 15:10 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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