Battlefield 2042 sezon 7: Crimson Front ile strateji ve aksiyonun zirvesi

Crimson Front etkinliği ile heyecanı ikiye katlayın!
Battlefield 2042'nin beklenen 7. Sezonu, Turning Point serisinin yeni oyun içi etkinliği Crimson Front ile aksiyonu zirveye taşıyor. İki hafta sürecek olan bu etkinlik, Battlefield hayranlarını eski favori Frontlines modunun dönüşü ve yoğun savaş deneyimleriyle karşılıyor.
Crimson Front: Kızıl El'in zaferi
Crimson Front etkinliği, TPC'nin kara kuvvetlerinin küresel ölçekteki saldırısını konu alıyor ve Kızıl El olarak bilinen ölümcül bir taburun cesur mücadelelerini odağına alıyor. Bu kısa süreli etkinlik, oyunculara stratejik ve hızlı tempolu bir savaş deneyimi sunarak, aksiyonun hiç dinmediği anlar yaşatıyor.
Frontlines modunun geri dönüşü
Battlefield 2042'nin sevilen modu Frontlines, Crimson Front ile geri dönüyor. Oyuncular, 20'ye 20 yakın mesafe savaşında düşmanı haritanın dışına itmeye çalışacak. Savaş, tug-of-war (halat çekme) tarzında ilerlerken, oyuncular sınırları net bir şekilde çizilmiş ön cephede mücadele edecekler. Frontlines modu, Haven, Reclaimed, Discarded ve Redacted haritalarında oynanabilecek ve oyuncular, bölge güvenliğini sağlamak ve MCOMS'u korumak için stratejiler geliştirecekler.
Etkinlik ödülleri ve çifte tecrübe puanı
Crimson Front etkinliği sırasında oyuncular, çeşitli mağaza paketleri şeklinde sunulacak ödüller kazanma şansı elde edecekler. Ayrıca, etkinlik boyunca özel hafta sonları düzenlenecek ve oyuncular çifte tecrübe puanı kazanarak sıralamalarda daha hızlı yükselebilecekler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.