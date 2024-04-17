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Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı

Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'da, balıkçılığa yaz dönemi yasağı başladı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün son duyurusuna göre, 15 Nisan - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında bölgedeki karasularda dip trolu ile yapılan balıkçılık faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Sadiye Dura
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Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı mask
Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı
Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı
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Avcılık nerelerde yasaklandı

Yasak, sadece trol avcılığını değil, aynı zamanda çevirme ağları ve kıyı sürütme ağları gibi yöntemleri de kapsıyor. Özellikle Akçakoca İlçesi Melenağzı köyü ve çevresindeki 500 metrelik bir alanda su ürünleri avcılığı tamamen yasaklandı. Bu önlemler, deniz canlılarının korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı

Yasaklara getirilen istisnalar

Her ne kadar geniş çaplı yasaklar uygulansa da, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirli avlanma araçları için istisnalar sağlandı. Olta, uzatma ve parakete gibi geleneksel avlanma yöntemleri, yasak dönemler dışında kullanılabilmekte. Bu yöntemler, su ürünleri stoklarını tehlikeye atmadan sürdürülebilir bir şekilde avlanmayı mümkün kılmaktadır.Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı

Bölgedeki denetimler ve uygulanan cezalar

Esra Uzun, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü, 2023-2024 av sezonunda yapılan 677 denetim sonucunda mevzuata aykırı davranışlar tespit edildiğini ve toplam 67,918 TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Bu denetimler, yasakların ciddiyetini ve deniz kaynaklarının korunmasına yönelik taahhüdü göstermektedir.Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı

Balıkçılara yönelik önemli uyarılar

Yasaklar ve denetimler, denizlerdeki su ürünleri kalitesini ve stoklarını korumayı amaçlar. Balıkçıların bu dönemlerde avlanmamaları, balıkların en az bir kez üreme şansı bulmalarını sağlayarak, deniz kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasına katkıda bulunur. Balıkçıların bu kurallara uyması, deniz ekosistemlerinin sağlığı için büyük önem arz eder.Akçakoca'da su ürünleri avcılığına yaz yasağı

Sürdürülebilir balıkçılık için öneriler

Sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları, ekonomik ve ekolojik yararlar sağlar. Türkiye'nin su ürünleri avcılığına yönelik yasakları ve denetimleri, bu kaynakların bilinçli kullanımını teşvik eder. Balıkçılar ve tüketiciler, deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için bu kurallara uymalıdır.

# türkiye, düzce

17 Nis 2024 - 23:58 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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