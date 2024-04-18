Üç ilde araziler yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor: Bolu, Ankara, Tekirdağ'da Milli Emlak fırsatları

Milli Emlak, Türkiye'nin üç önemli ilinde – Bolu, Ankara ve Tekirdağ – yatırımcılar ve bireysel alıcılar için cazip bir fırsat sunuyor. Bu bölgelerdeki toplam 24 arsa ve arazi, %20 indirimli fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıkarılacak. Bu fırsat, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve değerli gayrimenkullere erişimi kolaylaştırmak amacıyla düzenleniyor.

Bolu Mengen'de İcradan Satılık Araziler

Bolu'nun Mengen ilçesinde, imarsız ham toprak vasfına sahip 2 arazi, yatırımcılara sunuluyor. Bu araziler, 220 ile 1.425 metrekare arasında değişen büyüklüklerde ve 77 bin TL ile 356 bin 250 TL arasında değişen fiyatlarla 29 Nisan 2024 tarihinde ihale edilecek.

Ankara Polatlı'da Geniş Arazi Seçenekleri

Ankara Polatlı'da bulunan 20 adet arsa ve arazi, 30 Nisan'da düzenlenecek ihale ile satışa sunulacak. Arazi büyüklükleri 505 metrekare ile başlayıp, fiyatlar 54 bin TL'den başlayarak 1 milyon 858 bin TL'ye kadar ulaşmakta. Bu araziler, hem tarımsal hem de ticari potansiyel açısından değerlendirilebilir.

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Yatırımcılar İçin Eşsiz Fırsat

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Sultanköy bölgesinde, 2 adet lüks arazi de yine 30 Nisan'da ihaleyle satılacak. Bu arazilerin büyüklükleri 131,83 ile 233,33 metrekare arasında değişirken, fiyatları 1 milyon 923 bin TL ile 3 milyon 345 bin TL arasında. Yüksek değerli bu araziler, özellikle lüks konut veya ticari projeler için ideal.

Bolu, Ankara ve Tekirdağ'da Milli Emlak tarafından sunulan bu indirimli arazi satışları, bölgesel gayrimenkul piyasasına canlılık katmayı ve yatırımcılara cazip fırsatlar sunmayı amaçlıyor.