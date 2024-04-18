Bolu merkezde icradan satılık değerli arsa fırsatı

Bolu'nun merkezindeki Paşaköy Mahallesi, 499 m² büyüklüğünde bir arsanın icradan satışa çıkarılmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Borç nedeniyle satışa sunulan bu arsa, hem yatırımcılar hem de bölgede yer edinmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Detaylı Bilgiler ve Satış Koşulları

Paşaköy Mahallesi'nde, 3622 ada numarası ve 4 parselde konumlanan arsanın toplam yüz ölçümü 499,93 m²'dir. İcradan satış süreci, esatis.uyap.gov.tr üzerinden takip edilebilir, burada arsanın görselleri, artırma şartları ve diğer önemli bilgiler yer almaktadır. Taşınmazın belirlenen muhammen değeri 874,877.50 TL olup, bu değer üzerinden %10 KDV uygulanacaktır.

Yatırım İçin İdeal Konum

Bolu Merkez'e yakın bir konumda yer alan bu arsa, gelişmekte olan bir bölgede yatırım yapmak isteyenler için ideal. Hem konut hem de ticari projeler için uygun olan arsa, alıcılarına çeşitli imkanlar sunmaktadır.

Paşaköy Mahallesi'nde yer alan ve icradan satışa çıkarılan bu arsa, Bolu'da yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatı ve stratejik konumu ile dikkat çeken arsa, geniş kullanım olanakları ile de alıcılarını bekliyor.