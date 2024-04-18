Bolu merkezde icradan satılık değerli arsa fırsatı

Bolu'nun merkezindeki Paşaköy Mahallesi, 499 m² büyüklüğünde bir arsanın icradan satışa çıkarılmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Borç nedeniyle satışa sunulan bu arsa, hem yatırımcılar hem de bölgede yer edinmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor.
Detaylı Bilgiler ve Satış Koşulları
Paşaköy Mahallesi'nde, 3622 ada numarası ve 4 parselde konumlanan arsanın toplam yüz ölçümü 499,93 m²'dir. İcradan satış süreci, esatis.uyap.gov.tr üzerinden takip edilebilir, burada arsanın görselleri, artırma şartları ve diğer önemli bilgiler yer almaktadır. Taşınmazın belirlenen muhammen değeri 874,877.50 TL olup, bu değer üzerinden %10 KDV uygulanacaktır.
Yatırım İçin İdeal Konum
Bolu Merkez'e yakın bir konumda yer alan bu arsa, gelişmekte olan bir bölgede yatırım yapmak isteyenler için ideal. Hem konut hem de ticari projeler için uygun olan arsa, alıcılarına çeşitli imkanlar sunmaktadır.
Paşaköy Mahallesi'nde yer alan ve icradan satışa çıkarılan bu arsa, Bolu'da yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatı ve stratejik konumu ile dikkat çeken arsa, geniş kullanım olanakları ile de alıcılarını bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.