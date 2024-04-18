Engelli ve eski hükümlülere iş kurma desteğinde önemli gelişme!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurma projeleri için sağlanan hibe desteğinin büyük bir artış gösterdiğini açıkladı. Engelli vatandaşlara sağlanan destek miktarı yüzde 170 civarında bir artışla 150 bin TL'den 400 bin TL'ye çıkarıldı. Eski hükümlüler için ise destek miktarı 110 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildi.

Yenilenen destek programları ve kolaylaştırılan başvuru süreçleri

Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların mesleki eğitim, işe ve iş yerine uyum sağlama projeleri gibi çeşitli desteklerin süreceğini belirtti. Ayrıca, 2021 yılı itibarıyla başvuru süreçlerinin e-Devlet platformu üzerinden yapılabilmesi sağlanmış, bu da erişilebilirliği artırarak daha fazla vatandaşın bu imkanlardan faydalanabilmesine olanak tanımıştır.

Tarihsel perspektiften sağlanan desteklerin önemi

Bakanlık verilerine göre, 2014 yılından bu yana engelli vatandaşlara 3 bin 608 proje için toplam 183 milyon TL’den fazla, eski hükümlüler için ise 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Bu destekler, söz konusu grupların işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik ederek sosyo-ekonomik anlamda bağımsızlıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

İdari cezalardan finanse edilen projeler

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden alınan idari para cezaları, çeşitli projelerin finansmanında kullanılıyor. 2014 yılından bu yana bu yöntemle finanse edilen projelere toplamda 92.7 milyon TL kaynak aktarıldı. Bu fonlar, iş ve iş yeri uyum projeleri, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri gibi alanlarda kullanılarak, engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş hayatına katılımının desteklenmesi sağlanmaktadır.

Artan Destekler ve Yeni Başvuru Dönemi

Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe programlarının etkinliğinin artırılacağını ve bu desteklerin devam edeceğini belirtti. Yeni başvuru döneminin bugün itibarıyla başladığını ve 7 Haziran'a kadar devam edeceğini duyurdu. Bu yeni dönem, dezavantajlı grupların iş kurma ve işgücüne katılım fırsatlarını daha da artırmayı hedefliyor.