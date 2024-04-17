Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!

Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi'nden önemli açıklamalar
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, son dönemde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Özübek, Bolu'da sağlık çalışanlarının karşılaştığı baskı ve adaletsizliklere işaret ederek, vicdanlı insanların "Adaletli mi?" sorusunu sorması gerektiğini vurguladı.
İşten çekilme baskıları ve idareci tutumu
Bolu'da Türk Sağlık-Sen'in yükselişi, bazı çevreler tarafından hazmedilemiyor. Özellikle sendika temsilcilerine yönelik baskılar artarken, idareciler tarafından "İşyerinde çalışmayın, beyaz dilekçe ile istifa edin" gibi telkinlerde bulunuluyor. Bu durum, çalışanların hem maaş hem de sosyal haklarına zarar veriyor.
Çalışma ahlakına yönelik tehditler
Adaletsiz uygulamalar sadece işten çekilme çağrılarıyla sınırlı kalmıyor. Bazı idareciler, adil olmayan bu pratiklere göz yumuyor, hatta destek oluyor. Buna karşılık bazı yöneticiler ise duruma müdahale etmeksizin, adaletsizliğin devamına neden oluyorlar.
Çalışanların yükünün artması
İşten kaçınma teşvikleri, sadece bireysel çalışanların haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda kalan personelin iş yükünü artırıyor. Bu durum, iş yerindeki genel verimliliği ve moral yapısını olumsuz etkiliyor.
Kamuoyuna çağrı
Vicdan ve Adalet Özübek, kamuoyuna ve ilgili tüm taraflara seslenerek, bu tür adaletsizliklere karşı çıkılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ilahi adaletin kaçınılmaz olduğunu ve herkesin bu adaletsizlikler karşısında sorumlu olduğunu ifade ediyor.
Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi, çalışanların haklarını korumak ve adaletsiz uygulamalara karşı çıkmak için daha fazla adım atmaya hazır. Özübek ve ekibi, bu tür baskılara karşı durmak ve çalışma ortamında adaleti sağlamak için kamuoyunun desteğini bekliyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.