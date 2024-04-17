17 Nis 2024 - 20:29- Gündem G:

Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!

Bolu'daki Türk Sağlık-Sen üyelerine yönelik baskılar artıyor. İşten çekilme çağrıları ve maaş teklifleri, adaletsizlikleri ve yönetim destekli haksızlıkları gün yüzüne çıkıyor. Detaylar haberimizde

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış! mask
Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!
Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi'nden önemli açıklamalar

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, son dönemde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Özübek, Bolu'da sağlık çalışanlarının karşılaştığı baskı ve adaletsizliklere işaret ederek, vicdanlı insanların "Adaletli mi?" sorusunu sorması gerektiğini vurguladı.

Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!

İşten çekilme baskıları ve idareci tutumu

Bolu'da Türk Sağlık-Sen'in yükselişi, bazı çevreler tarafından hazmedilemiyor. Özellikle sendika temsilcilerine yönelik baskılar artarken, idareciler tarafından "İşyerinde çalışmayın, beyaz dilekçe ile istifa edin" gibi telkinlerde bulunuluyor. Bu durum, çalışanların hem maaş hem de sosyal haklarına zarar veriyor.

Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!

Çalışma ahlakına yönelik tehditler

Adaletsiz uygulamalar sadece işten çekilme çağrılarıyla sınırlı kalmıyor. Bazı idareciler, adil olmayan bu pratiklere göz yumuyor, hatta destek oluyor. Buna karşılık bazı yöneticiler ise duruma müdahale etmeksizin, adaletsizliğin devamına neden oluyorlar.
Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!

Çalışanların yükünün artması

İşten kaçınma teşvikleri, sadece bireysel çalışanların haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda kalan personelin iş yükünü artırıyor. Bu durum, iş yerindeki genel verimliliği ve moral yapısını olumsuz etkiliyor. 

Türk Sağlık-Sen’den karşı çıkış!

Kamuoyuna çağrı

Vicdan ve Adalet Özübek, kamuoyuna ve ilgili tüm taraflara seslenerek, bu tür adaletsizliklere karşı çıkılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ilahi adaletin kaçınılmaz olduğunu ve herkesin bu adaletsizlikler karşısında sorumlu olduğunu ifade ediyor.

Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi, çalışanların haklarını korumak ve adaletsiz uygulamalara karşı çıkmak için daha fazla adım atmaya hazır. Özübek ve ekibi, bu tür baskılara karşı durmak ve çalışma ortamında adaleti sağlamak için kamuoyunun desteğini bekliyor.

# bolu, Bolu sondakika, Bolu haberleri, Furkan Özübek, Türk Sağlık-Sen Bolu Şubesi, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, destek, türkiye

17 Nis 2024 - 20:29 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL