Erzurumspor, Play-Off hedefiyle Gençlerbirliği hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligde kalma ve play-off hedefleri doğrultusunda kritik bir döneme giriyor. Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi, mavi-beyazlılar hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Lig performansı ve hedefler

Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 41 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Şimdiye kadar 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan takım, rakip filelere 28 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. Play-off hedefi doğrultusunda her maçtan maksimum puan almayı amaçlayan Erzurumspor, ligdeki güvenli bölgede kalmayı da garanti altına almak istiyor.

Hakan Kutlu'nun maç öncesi değerlendirmeleri

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, geçtiğimiz maçlarda puan kayıplarına rağmen takımın performansından memnun olduğunu belirtti. Kutlu, "Sakarya maçı artık geride kaldı. Şimdi önümüzde daha önemli ve kritik maçlar var. Play-off hedefimize ulaşabilmek için matematiksel şansımız devam ettiği sürece mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

Başkan Ahmet Dal'ın takıma olan güveni

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, son haftalarda takımın gösterdiği performanstan ötürü oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik etti. Dal, "Geçen hafta Sakaryaspor ile evimizde 0-0 berabere kaldık. Bulduğumuz pozisyonlarda şansızlık sonucu gol atamadık ama bir puanla ayrılmak da önemliydi. Son dört hafta kalan maçlarda da taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz," şeklinde konuştu ve büyük Erzurumspor taraftarına teşekkürlerini iletti.

Erzurumspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Erzurumspor'un Gençlerbirliği ile 21 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacağı maç, hem takım için hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Mavi-beyazlılar, bu maçtan alacakları galibiyetle hem ligdeki yerlerini sağlamlaştırmayı hem de play-off yolunda önemli bir adım atmış olacak.