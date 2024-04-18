Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid, İngiltere'nin güçlü takımı Manchester City'yi ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Maç, normal süre ve uzatma dakikaları boyunca kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Rodrygo sahneye çıkıyor

Maça hızlı bir giriş yapan Real Madrid, henüz 9. dakikada genç yıldızı Rodrygo sayesinde 1-0 öne geçti. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirlerken, Madrid'in disiplinli oyunu dikkat çekti. İlk yarı boyunca Manchester City'nin ataklarına karşı koyan Real Madrid, savunmada da başarılı bir performans sergiledi.

De Bruyne İle Manchester City umutlandı

İkinci yarının büyük bir bölümünde Manchester City, beraberlik golünü bulmak için Real Madrid kalesine baskı yaptı. 76. dakikada Kevin De Bruyne, Madrid savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek maçın skorunu 1-1'e getirdi. Bu gol, maçın kalan dakikalarında daha da çekişmeli geçmesine neden oldu.

Uzatma dakikaları

Normal sürenin 1-1 sona ermesiyle maç, uzatma dakikalarına taşındı. Uzatma dakikalarında her iki takım da galibiyet golünü bulmak için çabalasa da, bu çabalar sonuçsuz kaldı ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı heyecanı

Penaltı atışları sırasında Real Madrid, rakibine göre daha üstün bir performans sergileyerek 4-3'lük skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yazdırmayı başardı.