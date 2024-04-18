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Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarla 4-3 galip gelerek yarı finale çıktı. Maçın özeti, goller ve önemli anlar için okumaya devam edin.

İhlas Haber Ajansı
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Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi! mask
Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!
Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid, İngiltere'nin güçlü takımı Manchester City'yi ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Maç, normal süre ve uzatma dakikaları boyunca kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

Rodrygo sahneye çıkıyor

Maça hızlı bir giriş yapan Real Madrid, henüz 9. dakikada genç yıldızı Rodrygo sayesinde 1-0 öne geçti. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirlerken, Madrid'in disiplinli oyunu dikkat çekti. İlk yarı boyunca Manchester City'nin ataklarına karşı koyan Real Madrid, savunmada da başarılı bir performans sergiledi.

Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

De Bruyne İle Manchester City umutlandı

İkinci yarının büyük bir bölümünde Manchester City, beraberlik golünü bulmak için Real Madrid kalesine baskı yaptı. 76. dakikada Kevin De Bruyne, Madrid savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek maçın skorunu 1-1'e getirdi. Bu gol, maçın kalan dakikalarında daha da çekişmeli geçmesine neden oldu.

Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

Uzatma dakikaları

Normal sürenin 1-1 sona ermesiyle maç, uzatma dakikalarına taşındı. Uzatma dakikalarında her iki takım da galibiyet golünü bulmak için çabalasa da, bu çabalar sonuçsuz kaldı ve maç penaltı atışlarına gitti.

Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

Penaltı heyecanı

Penaltı atışları sırasında Real Madrid, rakibine göre daha üstün bir performans sergileyerek 4-3'lük skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yazdırmayı başardı.

Yarı final yolunda gerilim dolu 90 dakika: Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla dize getirdi!

18 Nis 2024 - 02:00 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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