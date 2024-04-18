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Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

Fenerbahçe, Süper Lig finalinde o takımı mağlup ederek altıncı kez üst üste şampiyon oldu. MVP ve takım, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı. Şampiyonluk taraftarla kutlandı. İşte detaylar…

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu mask
Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu
Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin zirvesine yerleşen Fenerbahçe, play-off final serisinde Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 80-56 mağlup ederek altıncı kez üst üste şampiyonluğunu ilan etti. Final maçının ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-lacivertli takım, büyük bir coşku yaşadı.

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

Dominant final performansı

Fenerbahçe, final serisinde ÇBK Mersin karşısında sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Serinin her maçında dominant bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi, seriyi 3-0 gibi net bir skorla tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda Fenerbahçe oyuncuları ve teknik heyet, Servet Tazegül Spor Salonu'nda büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

MVP Natasha Howard'ın büyük başarısı

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli yıldız Natasha Howard, performansıyla göz doldurdu. Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı. Bu ödülle birlikte Howard, takımın ve taraftarların gönlünde ayrı bir yer edindi.

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

Törenle şampiyonluğun taçlandırılması

Şampiyonluk törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra çok sayıda önemli isim katıldı. Fenerbahçe oyuncularına madalyalarını, aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'nın da bulunduğu yetkililer verdi. Kaptan Alperi Onar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'dan aldığı kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırarak unutulmaz bir an yaşattı.

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

Taraftarlarla mutluluk paylaşımı

Şampiyonluk kupasının kaldırılmasının ardından Fenerbahçe'nin oyuncuları, tribündeki taraftarlarla mutluluklarını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının bu büyük başarısını coşkuyla kutladı.

Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

# türkiye, başkan, belediye, istanbul, fenerbahçe, spor

18 Nis 2024 - 02:13 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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