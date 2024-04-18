Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin zirvesine yerleşen Fenerbahçe, play-off final serisinde Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 80-56 mağlup ederek altıncı kez üst üste şampiyonluğunu ilan etti. Final maçının ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-lacivertli takım, büyük bir coşku yaşadı.
Dominant final performansı
Fenerbahçe, final serisinde ÇBK Mersin karşısında sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Serinin her maçında dominant bir oyun sergileyen İstanbul temsilcisi, seriyi 3-0 gibi net bir skorla tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda Fenerbahçe oyuncuları ve teknik heyet, Servet Tazegül Spor Salonu'nda büyük bir sevinç yaşadı.
MVP Natasha Howard'ın büyük başarısı
Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli yıldız Natasha Howard, performansıyla göz doldurdu. Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı. Bu ödülle birlikte Howard, takımın ve taraftarların gönlünde ayrı bir yer edindi.
Törenle şampiyonluğun taçlandırılması
Şampiyonluk törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra çok sayıda önemli isim katıldı. Fenerbahçe oyuncularına madalyalarını, aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı'nın da bulunduğu yetkililer verdi. Kaptan Alperi Onar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'dan aldığı kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırarak unutulmaz bir an yaşattı.
Taraftarlarla mutluluk paylaşımı
Şampiyonluk kupasının kaldırılmasının ardından Fenerbahçe'nin oyuncuları, tribündeki taraftarlarla mutluluklarını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının bu büyük başarısını coşkuyla kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.