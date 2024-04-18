Bolu ve Batı Karadeniz'de KKKA tehdidi!

Havaların ısınması beraberinde kene popülasyonunun artmasını da getiriyor. Bu da özellikle yeşil alanlarda tehlikeyi arttırıyor. Keneler aracılığıyla bulaşan ve ölümcül olabilen bir zoonotik hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi KKKA yüksek ateş, şiddetli baş ve kas ağrıları, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İleri durumlarda ise ciddi kanamalara neden olabilir.

Hastalığın tarihi ve küresel etkisi

KKKA virüsü ilk kez 12. yüzyılda Tacikistan'da ortaya çıkmış, 1940'lar ve 1950'lerde Kırım ve Kongo'da daha fazla dikkat çekmiştir. 1969 yılında, bu iki bölgedeki virüslerin aslında aynı olduğu anlaşılmış ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi olarak adlandırılmıştır. Türkiye'de ise ilk kez 2002 yılında tanımlanan hastalık, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygındır.

Nasıl Bulaşır? Korunma yöntemleri nelerdir?

KKKA, özellikle Hyalomma marginatum türü kenelerin insanlara yapışması sonucu bulaşır. Bu keneler dışında, enfekte hayvanların kanı ve vücut sıvıları ile direkt temas da hastalığın insanlara geçmesine yol açabilir. Kene sokmasını önlemek için uzun kollu gömlekler giymek, pantolon paçalarını çoraplara sokmak ve açık renkli giysiler tercih etmek gibi önlemler önerilir.

Kene ısırığından sonra alınması gereken önlemler

Kene tehlikesi bulunan alanlardan döndüğünüzde vücudunuzu detaylı bir şekilde kontrol edin. Eğer kene bulursanız, derhal bir bez, naylon poşet veya eldiven kullanarak onu çıkarın. Kene çıkarıldıktan sonra, olası enfeksiyon belirtileri için en az on gün süreyle dikkatli bir şekilde gözlem altında kalın.

Teşhis ve tedavi seçenekleri

KKKA'nın teşhisi genellikle kene ısırığından sonra ortaya çıkan semptomlar ve tıbbi testler ile konulur. Hastalığa yönelik etkili bir aşı veya özel bir tedavi henüz bulunmamakla birlikte, destekleyici tedavi yöntemleri ile semptomlar kontrol altına alınabilir. Türkiye'de hastalığa karşı aşı geliştirilme çalışmaları sürmektedir.

Toplumsal farkındalık ve devletin rolü

Türkiye Sağlık Bakanlığı, KKKA'nın kontrolü ve yayılmasını önleme konusunda çeşitli önlemler almaktadır. Aynı zamanda vatandaşları bilgilendirerek toplumda farkındalık oluşturma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Özellikle bahar ve yaz aylarında, hastalığın en yoğun görüldüğü dönemlerde, alınacak kişisel koruma önlemleri hayati önem taşımaktadır.