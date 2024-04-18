Boluspor'un Eyüpspor karşısındaki deplasman kafile başkanı belli oldu

Boluspor, zorlu Eyüpspor deplasmanına yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş önderliğinde hazırlanıyor. Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma için takımın motivasyonu ve organizasyonu, Yavaş'ın tecrübeleriyle şekillenecek.

Boluspor kafile başkanını duyurdu

Boluspor, 20 Nisan Cumartesi günü Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde, kırmızı beyazlı takımın kafile başkanlığını kimin üstleneceği merak konusu olmuştu. Boluspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kafile başkanlığı görevine Halil İbrahim Yavaş getirildi. Yavaş, aynı zamanda Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Atatürk Stadyumu ile Sahalar Sorumlusu olarak görev yapıyor.

Halil İbrahim Yavaş kimdir?

Halil İbrahim Yavaş, Boluspor içerisinde önemli roller üstlenmiş bir isim. Yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, stadyum ve sahaların yönetiminden sorumlu olan Yavaş, bu önemli deplasmanda takıma liderlik edecek. Yavaş'ın deneyimleri, Boluspor'un deplasman organizasyonlarında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Boluspor'dan teşekkür mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Yavaş'a bu önemli görevi üstlendiği ve takıma verdiği destekler için teşekkür edildi. Açıklamada, "Trendyol 1. Lig 31. Haftasında oynayacağımız Eyüpspor karşılaşmasının Kafile Başkanı Yönetim Kurulu Üyemiz Halil İbrahim YAVAŞ olmuştur. Desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyemiz Halil İbrahim YAVAŞ'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boluspor’da kritik viraj

Bu hafta sonu oynanacak olan Eyüpspor - Boluspor maçı, Boluspor için lig sıralamasında kritik öneme sahip. Boluspor'un kafile başkanı Halil İbrahim Yavaş'ın destekleri, bu zorlu deplasmanda takımın motivasyonunu yüksek tutmak için kilit rol oynayacak.