Bolu ve Batı Karadeniz’de sağanak yağışa dikkat!

Yoğun yağışlar ve rüzgarlar geliyor

Türkiye'nin birçok bölgesi, kuvvetli sağanak yağışlar ve rüzgarlarla yeni bir haftaya başlamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu ve Batı Karadeniz, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum ve Sivas çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri de bu durumdan etkilenecek.

Bolu ve Batı Karadeniz’de yoğun sağanak

Özellikle Bolu ve Batı Karadeniz bölgesi, beklenen yağışlarla dikkatli olunması gereken alanlar arasında yer alıyor. Bu bölgelerde yaşayanlar ve bu yolları kullanacak olan sürücüler, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Kuvvetli yağışlar ve rüzgarlar

Edirne ve Kırklareli'nde, Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar beklenirken, rüzgarların hızı zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkabilecek. Güney yönlerden esen rüzgarlar, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtınalar şeklinde hissedilecek.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmekte. İlgili kurumlar ve bölge sakinleri bu tehlikeye karşı dikkatli olmalı ve her türlü güvenlik önlemini almalıdır.

Sıcaklık değişimleri ve şehirlerarası hava durumu

Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak. Ancak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Ankara 26 derece, İstanbul 21 derece, İzmir 25 derece ve Adana 33 derece ile farklı hava koşullarını deneyimleyecek.

Şehir şehir en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu

Bolu: Sağanak yağışlarla sıcaklıklar 22 derece civarında olacak.

Antalya: 24 derece ile parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

Samsun: 33 derece ile parçalı bulutlu başlayıp, öğle saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

Trabzon: 29 derece ile parçalı bulutlu.

Erzurum: 20 derece ile öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diyarbakır: 27 derece ile az bulutlu ve açık.