Bolu vefat edenler.. 18 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

FATMA MÜRVET DEMİR
Seyit Mahallesi halkından, Sefer DEMİR’in eşi, Mehmet, Rahmi, Remzi, Ramiz ve Soner DEMİR’in anneleri;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Seyit Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Bolu’da 18 Nisan 2024 Bugün 1 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.