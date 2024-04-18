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Bolu vefat edenler.. 18 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 18 Nisan 2024 Bugün 1 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 18 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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FATMA MÜRVET DEMİR

Seyit Mahallesi halkından, Sefer DEMİR’in eşi, Mehmet, Rahmi, Remzi, Ramiz ve Soner DEMİR’in anneleri;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Seyit Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

18 Nis 2024 - 09:56 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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