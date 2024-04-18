Boluspor'da Eyüpspor maçı öncesi sarı kart alarmı

Boluspor'un önemli mücadelesi öncesi, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kafası kart cezalarıyla karışık. Ligde kritik bir sürece giren Boluspor, Eyüpspor ile yapacağı maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan 7 oyuncuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Veaceslav Posmac, Hakan Bilgiç, Kubilay Sönmez, Jefforson, ve Vüsal İsgandarli bu kritik maç öncesi sarı kart görme riski taşıyorlar.
Naby Oulare kart rekoruna yakın
Naby Oulare, takım içindeki en riskli oyuncular arasında yer alıyor. Oulare bu sezon aldığı 7 sarı kartla Boluspor'da en çok kart gören oyuncu konumunda. Eğer Eyüpspor maçında kart görürse, 2. kez kart cezası alacak ve Altay maçında forma giyemeyecek. Bu durum, Boluspor'un savunma stratejisini ciddi şekilde etkileyebilir.
Az kırmızı kart, yüksek sarı kart
Boluspor bu sezon sarı kartlarla öne çıksa da kırmızı kart konusunda ligin en az ceza alan takımlarından biri olarak biliniyor. Sezonun ilk yarısında Onur Ulaş'ın Eyüpspor maçında aldığı kırmızı kart, sezon boyunca Boluspor adına görülen tek kırmızı kart oldu.
Son dört haftanın kritik maçları
Ligde kalan son dört hafta içerisinde Boluspor, Eyüpspor, Altay, Manisa FK ve Çorum FK ile karşılaşacak. Bu maçlar, Boluspor'un ligdeki konumunu belirleyici olacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımını kart konusunda uyarıyor ve tam kadro sahada olmanın önemini vurguluyor.
Boluspor'un stratejisi ve oyuncu uyarıları
Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncularına disiplinli oyun ve kartlardan kaçınma konusunda sıkı talimatlar veriyor. Takımın kalan maçlardaki performansı, bu talimatlara ne kadar uyulduğuna bağlı olacak. Boluspor'un ligdeki hedeflerine ulaşabilmesi için bu kritik dönemde oyuncuların saha içi davranışları büyük önem taşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.