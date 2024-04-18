Hazar Ergüçlü: İnci Taneri'nin Dilber'i reklam gelirlerini nasıl katladı?

Hazar Ergüçlü, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir isim. Rol aldığı "İnci Taneri" dizisinde sergilediği pavyon dansıyla büyük beğeni toplayan Ergüçlü, yeni rolü Dilber sayesinde kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Bu başarısı, ona reklam dünyasında da kapıları araladı.

Reklam Dünyasında Parlayan Yıldız

"İnci Taneri" dizisindeki başarılı performansının ardından Ergüçlü'nün reklam yüzü olduğu markalarla olan ilişkileri de güçlendi. Anlaşmalı olduğu bir marka, ona büyük bir zam yaparak iş birliğini pekiştirdi. Ergüçlü, yeni sözleşmeyle birlikte reklam gelirlerini neredeyse üç katına çıkardı. Önceki sözleşmesinde 1.5 milyon TL kazanan oyuncu, şimdi 5 milyon TL kazanacak.

Yaratıcı İş Birlikleri ve Yeni Projeler

Ergüçlü, "İnci Taneri" dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle her geçen gün yeni teklifler almaya devam ediyor. Senaryosunun zenginliği ve karakter derinliği, oyuncuya sürekli yeni malzemeler sunarak sıkılmadan rolünü icra etme imkanı sağlıyor. Yılmaz Erdoğan ile çalışmanın verdiği motivasyon da onun için ayrı bir değer taşıyor.

Sözleşmelerde Rekor Artış

Marka anlaşmaları ve dizi kontratlarındaki ciddi artış, Hazar Ergüçlü'nün sektördeki değerini gözler önüne seriyor. Rolü sayesinde sadece sanatsal değil, maddi anlamda da büyük bir başarıya imza atıyor. Bu durum, onun reklam yüzü olarak daha fazla marka tarafından tercih edilmesine yol açıyor.

Hazar Ergüçlü, "İnci Taneri" dizisi ve Dilber karakteri sayesinde kariyerinde zirveye oynuyor. Reklam yüzü olduğu markalarla yaptığı anlaşmalar, onun sektördeki başarısını pekiştiriyor ve kazancını artırıyor.