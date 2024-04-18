Survivor All Star'da adaya veda eden kişi belli oldu

Düellolar Nefes Kesti: Yaman’ın Macerası Sona Erdi

Özgür Tetik, Batuhan Karacakaya’yı 5-3 mağlup ederek ilk turda üstünlüğünü kanıtladı. Diğer yanda Yunus Emre Özden, Yaman Keleş’i 5-1 gibi büyük bir farkla yendi. Finalde ise Batuhan, Özgür’e 5-3 kaybederek Yaman’ın adanın dışına çıkmasına neden oldu.

Yarışmacılar Duygularını Paylaştı

Özgür Tetik düellolara olan bakış açısını, “Düellolar bende stres yaratmıyor, hem emeğe hem kısmete inanan biriyim,” diyerek açıkladı. Batuhan Karacakaya ise, “Bu seneki Survivor’da düellolara en az giren kazanacak,” şeklinde stratejisini belirtti. Yunus Emre ise, “Kanımın son damlasına kadar savaşmaya geldim,” ifadeleriyle kararlılığını vurguladı.

Yasin Obuz’dan Sitem Dolu Sözler

Son konseyde Yasin Obuz, ismini yazan takım arkadaşlarına sitem etti. Obuz, özellikle Damla Can ve Berna Keklikler’e yönelik eleştirilerde bulunarak, “Hareketlerinize dikkat edin. Beni buradan gönderemezsiniz,” dedi.

Bir Yıldızın Veda Anı: Yaman’ın Son Sözleri

Elenen yarışmacı Yaman Keleş, duygularını, “Yıllardır Survivor’ı izliyorum. Hayal ederek geldim. All Star oldum. Hepsini çok seviyorum,” diyerek ifade etti. Yaman, duygusal bir veda ile Survivor macerasını noktaladı.