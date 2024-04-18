Survivor All Star'da adaya veda eden kişi belli oldu

Düellolar Nefes Kesti: Yaman’ın Macerası Sona Erdi
Özgür Tetik, Batuhan Karacakaya’yı 5-3 mağlup ederek ilk turda üstünlüğünü kanıtladı. Diğer yanda Yunus Emre Özden, Yaman Keleş’i 5-1 gibi büyük bir farkla yendi. Finalde ise Batuhan, Özgür’e 5-3 kaybederek Yaman’ın adanın dışına çıkmasına neden oldu.
Yarışmacılar Duygularını Paylaştı
Özgür Tetik düellolara olan bakış açısını, “Düellolar bende stres yaratmıyor, hem emeğe hem kısmete inanan biriyim,” diyerek açıkladı. Batuhan Karacakaya ise, “Bu seneki Survivor’da düellolara en az giren kazanacak,” şeklinde stratejisini belirtti. Yunus Emre ise, “Kanımın son damlasına kadar savaşmaya geldim,” ifadeleriyle kararlılığını vurguladı.
Yasin Obuz’dan Sitem Dolu Sözler
Son konseyde Yasin Obuz, ismini yazan takım arkadaşlarına sitem etti. Obuz, özellikle Damla Can ve Berna Keklikler’e yönelik eleştirilerde bulunarak, “Hareketlerinize dikkat edin. Beni buradan gönderemezsiniz,” dedi.
Bir Yıldızın Veda Anı: Yaman’ın Son Sözleri
Elenen yarışmacı Yaman Keleş, duygularını, “Yıllardır Survivor’ı izliyorum. Hayal ederek geldim. All Star oldum. Hepsini çok seviyorum,” diyerek ifade etti. Yaman, duygusal bir veda ile Survivor macerasını noktaladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.