Batı Karadeniz'de 314 arsada büyük imkanlar!

Samsun Kentsel Dönüşüm projesi ile yatırım fırsatları kapınızda

Samsun, Batı Karadeniz bölgesinde kentsel dönüşüm projeleriyle dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Samsun'da yer alan 314 arsayı avantajlı şartlar altında yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu arsalar, %25 peşinat ve 24 aylık vadeli ödeme seçenekleri ile alıcılarını bekliyor. Ayrıca, peşin ödeme yapacak yatırımcılara %20 indirim sunuluyor.

Müzayede tarihi ve yeri: kaçırmayın!

Bu benzersiz yatırım fırsatı, 30 Nisan Salı günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek olan canlı müzayede ile zirveye ulaşacak. Müzayede, Ankara'daki Holiday Inn Hotel Çankaya ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'unda eş zamanlı olarak yapılacak. İsteyen yatırımcılar aynı zamanda "emlakmuzayede" internet sitesi üzerinden online olarak da katılabilirler.

Online müzayede katılım detayları

Samsun’da arsa sahibi olmak isteyenler için online müzayede büyük bir kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin her noktasından, internet üzerinden müzayede sürecine katılabilir ve tekliflerinizi iletebilirsiniz. Online katılım ve teklif verme işlemleri hakkında daha fazla bilgiye emlakmuzayede web sitesinden ulaşabilir veya 0212 608 15 00 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Yatırımcılar ne diyor?

Samsun'daki bu arsalar, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Olgun Aydoğan gibi yerel yatırımcılar, sunulan koşulların kendilerine yeni yatırım fırsatları sunduğunu ve hayallerindeki arsa sahibi olma yolunda büyük bir adım olduğunu belirtiyor. İnşaat karşılığı daire veya uzun vadeli yatırım planlarıyla bu arsaları değerlendirmek mümkün.

Deneyimli yatırımcı Kadriye Arslan, Samsun'dan arsa almanın, ekonomik olarak güvenilir bir yatırım olduğunu ve bu fırsatların kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor. Arslan, tüm yatırımcıları ve arsa sahibi olmayı düşünen herkesi bu büyük fırsattan yararlanmak için müzayedeye katılmaya davet ediyor.