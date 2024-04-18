Keratokonus nedir? Uzmanından uyarılar…

Göz ovuşturmanın riskleri nelerdir?

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Yamiç, göz ovuşturmanın göz sağlığı üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekiyor. Bu yaygın alışkanlık, özellikle mikropların göze taşınmasını kolaylaştırarak enfeksiyon riskini artırır. Aynı zamanda göz üzerindeki aşırı baskı, retina hasarı, alerjik reaksiyonlar, göz kuruluğu ve yüzey travmaları gibi ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Dr. Yamiç, bu alışkanlığın ayrıca kornea hastalıkları olan keratokonusun gelişimine de katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Keratokonus hastalığı ve nedenleri

Keratokonus, gözün ön yüzeyini oluşturan korneanın dışa doğru sivrileşerek koni şeklini alması durumudur. Genellikle genetik yatkınlıkla bağlantılı olan bu hastalık, ilerleyici miyop ve astigmat gibi görme bozukluklarına yol açar. Op. Dr. Yamiç, keratokonusun belirtilerinin zamanla değişkenlik gösterebileceğini ve kişiden kişiye farklılık arz edebileceğini vurguluyor.

Keratokonusun belirtileri ve ilerlemesi

Keratokonusun ilk belirtileri arasında, görüşte hafif bulanıklık ve düz çizgilerin bükülmesi gibi görsel bozulmalar yer alır. Aşamalar ilerledikçe, görme bozukluğu daha da artar ve hastalar sıklıkla miyop veya astigmat semptomları yaşar. Hastalık, genellikle ergenlik döneminde başlar ve 20'li yaşlara kadar hızla ilerleyebilir. Her iki gözü etkileyebilen bu durum, ilerleyen dönemlerde korneanın aniden şişmesi ve skarlaşması gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Müdahale ve tedavi seçenekleri

Op. Dr. Yamiç, keratokonusun tedavisinin hastanın yaşına ve hastalığın evresine göre değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. Tedavi yöntemleri arasında korneal çapraz bağlanma, korneal halka implantları, PTK ve hibrit lazer tedavileri, sert ve hibrit kontakt lensler ile kornea nakli bulunmaktadır. Bu müdahaleler, hastalığın ilerlemesini durdurabilir ve hasta için görme kalitesini koruma imkanı sunar.

Korunma yöntemleri ve önlemler

Göz sağlığını korumanın en iyi yolu, göz ovuşturma alışkanlığını bırakmaktır. Ellerinizi sık sık yıkayarak ve göze dokunmadan önce dezenfekte ederek enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz. Alerjik reaksiyonlara karşı alerjenlerden uzak durmak ve uygun göz damlaları kullanmak da göz sağlığınızı destekler. Düzenli göz muayeneleri ve erken tanı, göz sağlığını korumak ve ciddi komplikasyonları önlemek için de kritik öneme sahiptir.