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İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları!

Aralık 2021'de Sezer Dermenci ile dünyaevine giren ünlü modacı ve stilist İvana Sert, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve dikkat çekici açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Katıldığı bir YouTube programında, genç kalmanın sırlarını ve hayatı hakkında pek bilinmeyen detayları moda dünyasının ünlü ismi Pınar Kerimoğlu ile paylaştı.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları! mask
İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları!
İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları!
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Genç Kalmanın Yolu Dolgusuz Bir Yüzden Geçiyor!

Sert, "Yüzümde dolgu bile yok" diyerek güzellik rutininde dolgu uygulamadığını vurguladı. Kendi gençlik ve güzellik sırrını anlatan Sert, kullandığı özel kremlerden ve düzenli olarak yaptırdığı kök hücre ve mezoterapi uygulamalarından bahsetti. Ayrıca, sağlıklı beslenme ve iyi hissetmenin de bu süreçte büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları!

Uyku Düzeni Gençliğin Anahtarı!

Ivana Sert, gençlik sırları arasında en çok dikkat çeken kısmı ise uyku düzeniyle ilgili paylaştı. Uyuduğu odanın sıcaklığının 16 derece olması gerektiğini ve oda koşullarının karanlık olmasının önemine değindi. "Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyoruz ve bu da bizi daha dinç yapıyor" diyen Sert, odanın zifiri karanlık olması gerektiğini, bu sayede cildin kırışmadığını ve gözlerin kısılmasına gerek kalmadığını ifade etti.

İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları!

Sosyal Medyada da Gündemden Düşmüyor!

Ivana Sert'in açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları sıkça gündeme gelmekte. 'Bugün Ne Giysem' isimli moda yarışması ile tanınan Sert, kişisel bakım ve yaşam tarzıyla ilgili bilgileriyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Ayrıca, geçmişte yaptığı "Timsah ve kanguru eti bile yedim" şeklindeki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.İvana Sert nasıl genç kalıyor? İşte ünlü stilistin sırları!

# Medya

18 Nis 2024 - 12:15 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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