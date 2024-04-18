Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti

Kapadokya'da hayranları ile buluşan ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. MS hastalığı ile mücadelesini sürdüren Ortaç'ın, ayakta durmakta zorlanması ve sonrasında bir sandalyeye oturtulması dikkat çekti.

Zorlu Sahne Anları

Serdar Ortaç, Kapadokya'da verdiği konserde zor anlar yaşadı. İki dansçının desteğiyle ayakta durmaya çalışan sanatçı, nihayetinde oturmak zorunda kaldı. Bu görüntüler, Ortaç'ın sağlık durumu hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı. Sahne üzerindeki bu zorlu anlar, izleyiciler tarafından farklı yorumlara neden oldu.

Sosyal Medya Yorumları ve Spekülasyonlar

Serdar Ortaç'ın sahne görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar sanatçının sarhoş olduğunu iddia ederken, diğerleri MS hastalığının etkilerine dikkat çekti. Yapılan yorumlar arasında, "Yazık hastalıktan böyle olmuş", "Keşke sahneyi bıraksa" gibi öneriler de yer aldı.

Uzun Süren Mücadele

Ortaç, MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile yıllardır mücadele ediyor. Geçmiş aylarda yürümekte zorlandığı ve tekerlekli sandalye kullandığı biliniyor. Bu durumu, sanatçının sahne performanslarını da etkilemekte ve hayranlarını endişelendirmekte.

Sanatçının Geleceği ve Sahne Kararları

Sosyal medya yorumları arasında, Ortaç'ın sahne hayatına devam etmesi konusunda çeşitli görüşler bulunuyor. Bazı hayranları sanatçının müziğe devam etmesini desteklerken, bazıları sağlık durumu göz önünde bulundurularak sahneden çekilmesi gerektiğini savunuyor.