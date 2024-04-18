- Olay Entrika

Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti

Serdar Ortaç'ın Kapadokya konseri sosyal medyada gündem oldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Ortaç'ın görüntüleri ve tüm detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti mask
Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti
Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kapadokya'da hayranları ile buluşan ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. MS hastalığı ile mücadelesini sürdüren Ortaç'ın, ayakta durmakta zorlanması ve sonrasında bir sandalyeye oturtulması dikkat çekti.

Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti

Zorlu Sahne Anları

Serdar Ortaç, Kapadokya'da verdiği konserde zor anlar yaşadı. İki dansçının desteğiyle ayakta durmaya çalışan sanatçı, nihayetinde oturmak zorunda kaldı. Bu görüntüler, Ortaç'ın sağlık durumu hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı. Sahne üzerindeki bu zorlu anlar, izleyiciler tarafından farklı yorumlara neden oldu.Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti

Sosyal Medya Yorumları ve Spekülasyonlar

Serdar Ortaç'ın sahne görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar sanatçının sarhoş olduğunu iddia ederken, diğerleri MS hastalığının etkilerine dikkat çekti. Yapılan yorumlar arasında, "Yazık hastalıktan böyle olmuş", "Keşke sahneyi bıraksa" gibi öneriler de yer aldı.

Uzun Süren Mücadele

Ortaç, MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile yıllardır mücadele ediyor. Geçmiş aylarda yürümekte zorlandığı ve tekerlekli sandalye kullandığı biliniyor. Bu durumu, sanatçının sahne performanslarını da etkilemekte ve hayranlarını endişelendirmekte.Serdar Ortaç konserde ayakta durmakta güçlük çekti

Sanatçının Geleceği ve Sahne Kararları

Sosyal medya yorumları arasında, Ortaç'ın sahne hayatına devam etmesi konusunda çeşitli görüşler bulunuyor. Bazı hayranları sanatçının müziğe devam etmesini desteklerken, bazıları sağlık durumu göz önünde bulundurularak sahneden çekilmesi gerektiğini savunuyor.

# Medya

18 Nis 2024 - 14:47 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL