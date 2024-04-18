- Gündem

Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

Bolu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını coşkuyla karşılıyor. Bu özel gün, çocuklar ve Bolu halkı için dolu dolu etkinliklerle kutlanacak. Özellikle 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayan renkli hazırlıklar, öğrencilerin ve öğretmenlerin gösterileri ile bayram heyecanını daha da artırıyor.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında mask
Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında
Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında
+8
Haber albümü için resme tıklayın

104. yıl kutlu olsun!

Bolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Renkli kıyafetler, çeşitli gösteriler ve tüm şehri kaplayan bayram heyecanı ile Bolu halkı, bu özel günü unutulmaz kılacak.

Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

Eğitim yuvalarında bayram heyecanı

İkinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte Bolu'daki öğrenci ve öğretmenler eğitim yuvalarına geri döndü. İlk eğitim gününden itibaren kent genelinde bayram hazırlıkları, çeşit çeşit kıyafetlerle donatılmış öğrencilerin ve öğretmenlerin gözetimindeki dans gösterileri, şiir dinletileri ve müzikal performanslarla hissedilir bir heyecanla devam ediyor.

Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

Bolu’da kutlama etkinlikleri ve gösteriler

23 Nisan sabahı saat 09.15’te Arıt Park’ta başlayacak olan törenler, bayrak, flama ve öğrencilerin katılımıyla renklenecek. Tören, bayrakların göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek ve halk oyunları gösterileri ile süslenecek. Saat 10.10’da ise Karaçayır Spor Salonu’nda başlayacak olan kutlamalar, koro performansları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam edecek.Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

Şehirdeki gece kutlamaları ve süslemeler

22 Nisan gecesi Bolu Belediyesi ve SEDAŞ işbirliğiyle gerçekleştirilecek şehir süslemeleri, ışıklandırmalar ile bayram atmosferini şehir geneline yayacak. Resmi ve özel kurumlar, ticarethaneler bayraklarla donatılacak, böylece bayram ruhu her köşede hissedilecek.Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

Kutlamalarda görev alacak protokol

Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, kutlamaların sorunsuz yürütülmesi için görev alacak. Her kurum, belirlenen görevleri yerine getirerek, bu önemli günün unutulmaz geçmesini sağlayacak.Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

Bolu halkına açık davet ve medya duyurusu

Bu kapsamlı program, Bolu halkını bu özel günü coşkuyla kutlamak için davet ediyor. Belediye Başkanlığı, program detaylarını yerel medya aracılığıyla duyuracak, böylece tüm halkın etkinliklere katılımı sağlanacak.

# Medya, spor, nisan, eğitim, belediye, bolu belediyesi

18 Nis 2024 - 19:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL