Bolu’nun çocukları 23 Nisan hazırlığında

104. yıl kutlu olsun!

Bolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Renkli kıyafetler, çeşitli gösteriler ve tüm şehri kaplayan bayram heyecanı ile Bolu halkı, bu özel günü unutulmaz kılacak.

Eğitim yuvalarında bayram heyecanı

İkinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle birlikte Bolu'daki öğrenci ve öğretmenler eğitim yuvalarına geri döndü. İlk eğitim gününden itibaren kent genelinde bayram hazırlıkları, çeşit çeşit kıyafetlerle donatılmış öğrencilerin ve öğretmenlerin gözetimindeki dans gösterileri, şiir dinletileri ve müzikal performanslarla hissedilir bir heyecanla devam ediyor.

Bolu’da kutlama etkinlikleri ve gösteriler

23 Nisan sabahı saat 09.15’te Arıt Park’ta başlayacak olan törenler, bayrak, flama ve öğrencilerin katılımıyla renklenecek. Tören, bayrakların göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek ve halk oyunları gösterileri ile süslenecek. Saat 10.10’da ise Karaçayır Spor Salonu’nda başlayacak olan kutlamalar, koro performansları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam edecek.

Şehirdeki gece kutlamaları ve süslemeler

22 Nisan gecesi Bolu Belediyesi ve SEDAŞ işbirliğiyle gerçekleştirilecek şehir süslemeleri, ışıklandırmalar ile bayram atmosferini şehir geneline yayacak. Resmi ve özel kurumlar, ticarethaneler bayraklarla donatılacak, böylece bayram ruhu her köşede hissedilecek.

Kutlamalarda görev alacak protokol

Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, kutlamaların sorunsuz yürütülmesi için görev alacak. Her kurum, belirlenen görevleri yerine getirerek, bu önemli günün unutulmaz geçmesini sağlayacak.

Bolu halkına açık davet ve medya duyurusu

Bu kapsamlı program, Bolu halkını bu özel günü coşkuyla kutlamak için davet ediyor. Belediye Başkanlığı, program detaylarını yerel medya aracılığıyla duyuracak, böylece tüm halkın etkinliklere katılımı sağlanacak.