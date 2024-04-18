Depremzedelere Bolu’dan 23 Nisan desteği

Bolu’dan büyük destek

Bolu Belediyesi, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Melek Mosso'nun sesiyle depremzede çocuklara umut olacak bir konser düzenliyor. Bu etkinlik, deprem bölgesindeki çocukları oyuncak ve boyama kitapları ile sevindirmeyi hedefliyor.

Melek Mosso ile müzik dolu bir gün

Karaçayır Konser Alanı’nda 23 Nisan 2024 Salı günü düzenlenecek olan bu özel konser, hem müzikseverleri hem de yardımseverleri bir araya getiriyor. Konser, Bolu Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek ve tüm toplanan oyuncaklar ile boyama kitapları, konserin ardından depremzedelere ulaştırılacak.

Oyuncak ve boyama kitabı toplama kampanyası

Bu kampanya, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ildeki çocuklara yönelik ciddi bir yardım girişimidir. Yeni veya kullanılmamış oyuncak ve boyama kitapları, Bolu Belediyesi tarafından toplanarak, deprem bölgelerindeki çocuklara gönderilecek. Bu hediyeler, çocukların yüzlerini güldürmeyi ve onlara moral vermek amacı taşımaktadır.

Herkesi destek olmaya davet ediyoruz

Bolu Belediyesi, tüm Boluluları ve çevre illerden gelen ziyaretçileri bu anlamlı kampanyaya katılmaya çağırıyor. Konser günü, katılımcılar yanlarında getirecekleri yeni ya da kullanılmamış oyuncak ve boyama kitapları ile depremzede çocuklara umut olabilirler. Bu küçük ama değerli katkılar, büyük bir fark yaratacak.

Müzikle gelen mutluluk

Bolu Belediyesi’nin düzenlediği bu konser ve yardım kampanyası, kültürel etkinliklerle sosyal sorumluluk projelerini harmanlayarak toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Toplanan oyuncak ve boyama kitapları, 23 Nisan’dan sonra deprem bölgesine gönderilecek, ve böylece birçok çocuğun yüzünde mutluluk çiçekleri açacak. Bolu’dan tüm Türkiye’ye yayılan bu mesaj, birlikte daha güçlü olduğumuzu gösteriyor ve toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koyuyor.