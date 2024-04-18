Tesisleri Bolu’da bulunan Barilla Türkiye’nin en itibarlısı oldu

2024 Global RepTrak 100 listesinde gıda sektörünün en itibarlı şirketi seçilen Barilla, her yıl daha da yükselen bir başarı grafiği sergiliyor.

Yenilikçi ve öncü çalışmalar

Barilla, Türkiye'deki Bolu fabrikası dahil olmak üzere dünya genelinde 29 tesisinde ürettiği ürünlerle, milyonlarca sofraya ulaşıyor. Şirket, yenilikçi ve öncü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında önemli yatırımlarla üretim kapasitesini artıran Barilla, gelecek için büyük hedefler belirliyor.

Sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık

Barilla, operasyonlarında sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılık ilkesine bağlı kalarak, topluma ve çevreye değer katmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerjiye verdiği önemle de öne çıkan şirket, çevreye dost uygulamalarıyla endüstriye örnek oluyor.

Kaliteli ürün ve şeffaflık

Barilla, kalite ve şeffaflık konusunda da standartları belirliyor. QR kodlar sayesinde ürünlerin izlenebilirliğini artıran şirket, tüketicilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, ürün portföyünü sürekli yenileyerek, farklı beslenme ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunuyor.

Küresel çeşitlilik ve kapsayıcılık

Barilla, küresel çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda önemli adımlar atıyor. Cinsiyet eşitliğini destekleyen uygulamalarıyla öne çıkan şirket, kültürel değişimi teşvik ediyor ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyor.

Aile dostu politikalar

Barilla, çalışanlarının refahını ve aile hayatını önemsiyor. 2024 yılında yürürlüğe aldığı Küresel Doğum İzni Kurumsal Politikası ile annelere ve babalara özel izin imkanı sunarak, aile dostu bir çalışma ortamı oluşturuyor. Barilla Grubu, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı yaklaşımıyla küresel çapta başarılar elde eden şirket, geleceğe umutla bakıyor.