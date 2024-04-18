2024 Yılında engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti arttı! İşte CITROEN engelli araç fiyatları!

Türkiye'de otomobil alımlarında devlet gelirinin önemli bir kaynağı olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli özel durumlara sahip vatandaşlara tanınan avantajlarla bazı durumlarda muafiyet sağlıyor. 2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti, Resmi Gazete'de yayımlandı ve engelli araç alımlarında uygulanan muafiyet üst limiti artırıldı.

Engelli Araç Muafiyeti Üst Limiti Arttı!

2024 yılında ÖTV muafiyeti üst limitinde güncelleme yapıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseltildi.

CITROEN C3 AIRCROSS ve C4 2024 Fiyatları

2024 CITROEN C3 AIRCROSS ve CITROEN C4 modellerinin fiyatları da merak edilenler arasında. İşte dikkat çeken bazı modeller ve fiyatları:

CITROEN C3 AIRCROSS

2024 CITROEN C3 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Feel Manuel: 369.241 TL

2024 CITROEN C3 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Feel Bold Otomatik: 422.458 TL

2024 CITROEN C3 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Shine Otomatik: 430.800 TL

2024 CITROEN C3 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Shine Business Otomatik: 439.700 TL

CITROEN C4

2024 CITROEN C4 1.2 PureTech 100 HP – 6 İleri Feel Manuel: 422.400 TL

2024 CITROEN C4 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold Otomatik: 451.900 TL

2024 CITROEN C4 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Shine Otomatik: 478.150 TL

2024 CITROEN C4 1.2 PureTech 155 HP – EAT8 Shine Bold Otomatik: 498.150 TL

2024 CITROEN C4 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 Feel Bold Otomatik Dizel: 501.252 TL

2024 CITROEN C4 1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8 Shine Bold Otomatik Dizel: 530.315 TL

CITROEN-AMI Özel Kampanyası

Citroën Ami modeli için özel bir kampanya da dikkat çekiyor. 150.000 TL'ye, 15 ay %0 faiz oranıyla sahip olabileceğiniz Citroën Ami, farklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Bu yılın otomobil piyasasında ÖTV muafiyetlerinin artmasıyla birlikte, engelli bireylerin daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı da genişlemiş olacak. CITROEN markasının çeşitli modelleri de bu avantajlardan faydalanabilecekler arasında yer alıyor.