CHP'li Çıngı'dan parti içi gerginlik sonrası yargı hareketi

Seçim kutlamalarında yaşanan tatsızlık mahkemeye taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) bünyesinde, 31 Mart yerel seçimleri akşamı yaşanan kutlamalarda ortaya çıkan tartışma seçim zaferine gölge düşürdü. Parti üyesi Cahit Çıngı'nın yaşanan gerilimle ilgili şikayetinin yasal adımları olaya yeni bir boyut kazandırdı. Çıngı, kendisine çay bardağı fırlatan İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Yıkılmaz hakkında Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ayrıca Yıkılmaz hakkında Cumhuriyet Halk Partisi İl yönetimine de şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi.

Olayın detayları ve Çıngı'nın ilk açıklamaları

Çıngı, olayı anlatırken, partinin Bolu il binasında gerçekleşen kutlamalar sırasında yaşananları detaylandırdı. Bolu ve Türkiye genelindeki seçim sonuçlarını takip ettikleri bir sırada, İl Genel Meclis üyesi Yıkılmaz'ın, kendisine yaklaşarak hakaretler eşliğinde çay dolu bir cam bardağı fırlattığını belirtti. Olay sonucunda bardak içindeki sıcak çay, yanında bulunan milletvekili ve diğer partililere isabet etti.

Çıngı'nın sabrı ve suç duyurusu

Çıngı, olayın ardından partisinin zaferini gölgelememek adına bir süre sessiz kaldığını ifade etti. Ancak yaşananlar karşısında hukuki yollara başvurma kararı aldığını ve geçen hafta avukatıyla görüşerek Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çıngı ayrıca, Yıkılmaz hakkında parti disiplin sürecinin başlatılması için CHP İl Başkanlığı'na dilekçe verdiğini de ekledi.

Topluluktan aldığı destek ve hukuk mücadelesi

Çıngı, yaşanan olayın ardından hem Bolu'daki hem de memleketi Kahramanmaraş'taki dostlarından ve hemşehrilerinden büyük destek gördüğünü belirtti. Bu destek, ona olayın takipçisi olma konusunda daha da güç verdiğini ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

CHP'nin adalet söylemine vurgu ve toplumdan özür

Parti içerisinde yıllarca emek vermiş biri olarak, CHP'nin hak, hukuk ve adalet söylemine vurgu yapan Çıngı, yaşananların parti ilkelerine aykırı olduğunu ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Çıngı, olay nedeniyle Bolu halkından özür diledi ve bu tür olayların parti gündemini meşgul etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cahit Çıngı'nın yaptığı suç duyurusu ve sonrasında gelişecek yasal süreç, CHP içerisinde disiplin ve adaletin sağlanması açısından önemli bir örnek teşkil edecek. Çıngı, olayın takipçisi olacağını ve adaletin yerini bulması için mücadele edeceğini belirterek, parti içi huzur ve birlikteliğin sağlanması adına önemli bir adım attığını vurguladı.