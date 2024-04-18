Yeniçağa'da anız yangını köylüyü tedirgin etti! Alevler ormanı teğet geçti

Hızlı Müdahale ve Koordinasyon

Olay, Aşağı Kuldan köyü mezarlık bölgesinde başladı. Vatandaşların yangını fark etmesi ve hızla ilgili birimlere haber vermesi, yangının büyümesini önleyen ana faktörlerden biri oldu. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale etti.

Etkin Müdahale ile Felaket Önlendi

Ekiplerin sahada sergilediği örnek koordinasyon ve hızlı müdahale, yangının daha geniş ormanlık alanlara zarar vermesinin önüne geçti. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili detaylı incelemeler devam etmektedir. Yeniçağa Belediyesi, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.

Bölge Halkından Tam Destek

Yangına ilk müdahalede bulunan vatandaşlar da, ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Bölge halkının duyarlılığı ve itfaiye ekipleri ile olan iş birliği, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladı. Yeniçağa'daki bu başarılı operasyon, yerel yönetimlerin ve halkın ortak çalışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.