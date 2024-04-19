Heyelan tehdidiyle mücadele! Bolu Dağı Tüneli 70 metre uzatılacak

Heyelan Tehlikesine Karşı Önlemler Artırılıyor

Türkiye'nin stratejik ulaşım arterlerinden Bolu Dağı Tüneli, heyelan riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde yeniden düzenleniyor. İstanbul istikameti, önceki planlamalara göre 10 metre daha fazla uzatılarak toplamda 70 metre uzatılacak. Bu karar, Ocak ayında yapılan İl Koordinasyon Toplantısı'nda alındı ve Nisan ayındaki toplantıda netleştirildi.

Kararın Detayları ve Zamanlaması

İlk olarak Ocak ayında Bolu Valiliği tarafından düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün 60 metre uzatılması planlanmıştı. Ancak, sonraki değerlendirmeler ve alınan geri bildirimler üzerine, bu mesafe 70 metreye çıkarıldı. Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan tarafından yapılan açıklamada, uzatma çalışmalarının Kurban Bayramı sonrasında başlayacağı belirtildi. Aynı zamanda geçen yıl TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Ankara yönünde yaşanan heyelanlar sebebiyle yapılan 90 metrelik uzatmanın ardından bu yeni uzatma kararı alındı.

Bolu Dağı Tüneli ve Ulaşım Güvenliği

Bolu Dağı Tüneli, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş noktalarından biri olarak kabul edilir. Heyelan gibi doğal afet risklerine karşı tünelin her iki yönde güvenliğinin artırılması, sürücüler için daha güvenli bir geçiş imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Uzatma işlemleri sırasında trafiğin aksamadan devam etmesi için gerekli tüm önlemler alınacak.

Proje ve Beklenen Sonuçlar

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması, Bolu Dağı Tüneli'nin daha güvenli hale gelmesini sağlayacak. Ayrıca, bu iyileştirmelerin bölgesel trafik akışına olumlu yansımalar yapması ve uzun vadede araç sahiplerinin yol güvenliği konusundaki endişelerini azaltması bekleniyor.