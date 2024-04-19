Göztepe'nin yıldızı, Giresunspor karşılaşmasında yeşil sahalara geri dönüyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Ahmed Ildız, sakatlığının ardından futbola geri dönüyor. Göztepe'nin hafta sonu Giresunspor ile yapacağı önemli maçta, 27 yaşındaki oyuncunun sahada olması bekleniyor.

Sakatlığı sonrası yeşil sahalara dönüş

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Şanlıurfaspor ile yaptığı karşılaşmada önemli bir oyuncusunu kaybetmişti. Maçın ikinci yarısında, rakibiyle girdiği bir mücadele sonucu sakatlanan Ahmed Ildız, oyunu 74. dakikada terk etmek zorunda kalmıştı. Yıldız oyuncunun sakatlığı takım içinde endişe yaratırken, yapılan tedaviler ve geçen 40 günlük süreç sonrasında futbolcunun iyileştiği ve hafta sonu oynanacak Giresunspor maçıyla tekrar formayı giyeceği açıklandı.

Stoilov’un güveni tam

Sezon başında Alanyaspor'dan Göztepe'nin kadrosuna katılan Ildız, teknik direktör Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. İlk 11'de sürekli yer bulan ve bu süreçte 16 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ildız, yükselen performansıyla dikkat çekti. Stoilov, Ildız'ın dönüşüyle birlikte takımın orta saha dinamiklerinde önemli bir güç kazanmayı umuyor. Ayrıca, Yalçın Kayan’ın formsuzluğu da Ildız’ın ilk 11’e dönüşünü kaçınılmaz kılıyor.

Giresunspor maçına etkisi nasıl olacak?

Giresunspor ile oynanacak maç, Göztepe için ligdeki konumunu sağlamlaştırma açısından büyük önem taşıyor. Ildız’ın dönüşü, hem takımın moralini yükseltiyor hem de sahada daha etkili bir oyun sergilemesini sağlayabilir. Göztepe taraftarları, sevdikleri oyuncunun dönüşünü sabırsızlıkla beklerken, Ildız’ın performansı maçın sonucunda belirleyici bir rol oynayabilir.