Düzceli sporcu Ensar Demirbayraklı, Güreş Milli Takımı’na adını yazdırdı

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü, ülkemizin dört bir yanında düzenlenen ulusal şampiyonalarda başarılarını arttırmaya devam ediyor. Özellikle güreş branşında gösterdikleri üstün performans ile dikkat çeken kulüp, bu kez de Sivas'ta düzenlenen U-15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerine fark attı.

Ensar Demirbayraklı’dan Milli Takım’a

Kulübün başarılı sporcularından Ensar Demirbayraklı, şampiyonada 48 kilogram kategorisinde gösterdiği üstün performans ile Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarısı, ona Güreş Milli Takımı’na katılma fırsatı getirdi. Ensar, yakında gerçekleşecek olan uluslararası müsabakalarda hem Düzce'yi hem de Türkiye'yi temsil etme onurunu yaşayacak.

Kaan Çaldıran’dan önemli başarı

Aynı şampiyonada yarışan bir başka Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Kaan Çaldıran ise 52 kilogramda Türkiye beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Çaldıran ve Demirbayraklı'nın elde ettikleri bu dereceler, kulübün güreşteki iddiasını ve genç sporculara sağladığı destekleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü’nün eğitim başarısı

Düzce Belediyesi Güreş Kulübü, sporcularına sağladığı kapsamlı eğitim ve desteklerle tanınıyor. Kulüp, genç yetenekleri ulusal ve uluslararası arenada başarıya taşıyacak şekilde yetiştirmeyi hedefliyor. Kulübün bu sistemli çalışmaları, sporcularının elde ettiği başarılarla kendini göstermekte.

Ensar Demirbayraklı ve Kaan Çaldıran gibi genç yeteneklerin başarılar kazanması, gelecekte de adlarından sıkça söz ettireceğinin bir göstergesi.