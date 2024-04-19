19 Nisan 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 19 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 Nisan OLAN İŞ İLANLARI

GEREDE JELATİN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

KAYA TURİS TİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş.- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)

KAYA TURİS TİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş. - Market Elemanı

ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ - CNC Freze Tezgahı Operatörü

ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ - Makine Bakım Ustası

DECORİTA MERKEZİ ARGE MOBİLYA CAM İNŞAAT DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Satın Alma Uzmanı

BOLU 14 EHLİYET SRC EĞİTİM LİMİTED ŞİRKETİ - Direksiyon Eğitmeni

ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SAN.A.Ş.- Reyon Görevlisi