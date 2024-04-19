Kiralık 2 araç kaza yaptı! Otomobil takla attı

Kiralık Araçlar Kaza Yaptı, Trafik Durma Noktasına Geldi:
Bilgilere göre, D.A. yönetimindeki 34 GHR 583 plakalı Skoda marka araç, yine İstanbul’dan kiralanan M.Y. yönetimindeki 35 HUY 078 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Skoda marka otomobil takla attı. Olay yerine hızla ulaşan acil servis ekipleri, takla atan araçtan sürücüyü burnu bile kanamadan kurtardı.
Trafik Kısa Sürede Normale Döndü:
Kazanın ardından yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla birlikte hafifledi. Kuzey Çevreyolu, kaza sonrası kısa bir süre tek şeritten trafiğe açık kaldı. Yetkililer, sürücüleri yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sürücülerin Dikkatine!
Yağışlı ve kaygan yollarda sürüş yaparken ekstra dikkat gösterilmesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, özellikle kiralık araç kullanıcılarının bu konuda bilinçlenmelerini istedi. Kaza, sürücüler arasında olası tehlikelerin farkında olmanın önemini bir kez daha gündeme getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.