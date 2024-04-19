Bolu vefat edenler.. 19 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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RAHİME OKAY

Kürkçüler Mahallesi halkından, merhum Mehmet OKAY’ın eşi, Fatma ÖZÇELİK, Firdevs NİŞANCI, Ayhan ve Kadir OKAY’ın anneleri;

Cenazesi bugün Kürkçüler Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Kürkçüler mahalle mezarlığına defnedilecektir.

BELİNAY ÇELİK

Seben İlçesi Keskinli Mahallesi halkından, merhum Mehmet ÇELİK ve Huriye ÇELİK’in torunları, Adnan ve Kübra ÇELİK’in kızları, Ömer Ali ve Yiğit Arda ÇELİK’in kardeşleri;

Cenazesi bugün Tepecik Mahallesi Beşevler Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Sümer mahalle mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA BAKKAL

Seben İlçesi Çarşı Mahallesi halkından, merhume Emine BAKKAL’ın eşi, Ali ve Yusuf BAKKAL’ın babaları, Metin BAKKAL’ın dedesi, Seben Eseler Market sahibi;

Cenazesi bugün Seben merkez Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Seben Alpağut Köyü mezarlığına defnedilecektir.