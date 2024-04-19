Bolu vefat edenler.. 19 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

RAHİME OKAY
Kürkçüler Mahallesi halkından, merhum Mehmet OKAY’ın eşi, Fatma ÖZÇELİK, Firdevs NİŞANCI, Ayhan ve Kadir OKAY’ın anneleri;
Cenazesi bugün Kürkçüler Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Kürkçüler mahalle mezarlığına defnedilecektir.
BELİNAY ÇELİK
Seben İlçesi Keskinli Mahallesi halkından, merhum Mehmet ÇELİK ve Huriye ÇELİK’in torunları, Adnan ve Kübra ÇELİK’in kızları, Ömer Ali ve Yiğit Arda ÇELİK’in kardeşleri;
Cenazesi bugün Tepecik Mahallesi Beşevler Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Sümer mahalle mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA BAKKAL
Seben İlçesi Çarşı Mahallesi halkından, merhume Emine BAKKAL’ın eşi, Ali ve Yusuf BAKKAL’ın babaları, Metin BAKKAL’ın dedesi, Seben Eseler Market sahibi;
Cenazesi bugün Seben merkez Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Seben Alpağut Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.