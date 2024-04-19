Ara sınavlar öncesinde öğrencilere bakın ne yaptılar?

Stres Atan Öğrenciler, Sinemada Buluştu

Üniversitenin yurtlarında kalan öğrenciler, sınav stresini bir kenara bırakıp sinema keyfi sürdü. Film gösterimi sırasında çeşitli ikramlar dağıtılarak öğrencilerin hem fiziksel hem de mental rahatlaması hedeflendi. Bu etkinlikle birlikte, öğrencilerin sınavlara daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmaları amaçlandı.

Çeşitli İkramlarla Sinema Gecesi

Düzce Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliği, öğrencilere ücretsiz popcorn, içecek ve atıştırmalıklar sunarak, onları hem motive etti hem de eğlendirdi. Etkinlik, öğrenciler arasında büyük ilgi gördü ve yoğun katılım sağlandı.

Öğrenci Yorumları ve Etkinliğin Etkisi

Etkinliğe katılan öğrenciler, düzenlenen açık hava sinemasının sınav öncesi gerginliklerini azalttığını ve moral bulduklarını ifade etti. Öğrenciler ayrıca, bu tür etkinliklerin akademik performansları üzerinde de olumlu etkiler yarattığını belirtti. Organizasyonu gerçekleştiren ekipler, öğrencilerin sosyal ve akademik hayatlarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Eğlenceli Bir Ara, Başarılı Bir Sınav Dönemi

Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği açık hava sinema etkinliği, sınavlar öncesi öğrencilere moral verirken, onların eğitim hayatlarına da renk kattı. Bu tür sosyal aktiviteler, öğrencilerin üniversite yaşamından maksimum düzeyde faydalanmalarını ve eğitim süreçlerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.